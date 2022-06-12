RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус

Китай готовий завоювати Тайвань силою, "возз'єднання неминуче", — Міноборони КНР

1485
тайвань, тайванське питання, китай, тайвань китай, окупація тайваня, тайвань війна
Фото: Flickr | У Китаї запевнили, що готові до війни за Тайвань

Міністр оборони КНР Вей Фенхе запевнив, що китайські війська в будь-якому разі "цілком розв'яжуть тайванське питання".

Китай готовий "боротися до кінця", щоб завадити оголошення незалежності Тайваню, який КНР розглядає як свою територію. Про це міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив на полях безпекового форуму "Шангрі-Ла", передає France 24.

Зокрема, глава китайського оборонного відомства зазначив, що у Пекіна "немає іншого вибору", окрім як боротися проти оголошення незалежності Тайваню.

"Ми боротимемося за всяку ціну, і ми боротимемося до самого кінця", — сказав Вей Фенхе.

Міністр оборони КНР додав, що "ніхто ніколи не має недооцінювати здатність "китайських військ" захищати свою територіальну цілісність".

"Ті, хто домагається незалежності Тайваню в спробі розколоти Китай, безумовно не отримають доброго кінця", — додав китайський чиновник.

Водночас Вей закликав США "припинити стримувати Китай" та "втручатися у внутрішні справи" КНР.

"Ми заплатимо певну ціну (щоб окупувати острів силою, якщо доведеться), але врешті-решт ми зможемо повністю розв'язати тайванське питання. Сигнал, даний Китаєм на цей час, полягає в тому, щоб повідомити США, що результат буде таким самим — возз'єднання неминуче, і США ще мають час зробити правильний вибір", — сказав китайський міністр, додавши, що КНР готовий до "возз'єднання" як мирним, так і силовим шляхом.

Раніше міністр оборони Китаю Вей Фенхе запевнив американського колегу Ллойда Остіна, що у разі оголошення Тайванем незалежності КНР змушена буде "боротися за будь-яку ціну".

Зі свого боку президент Сполучених Штатів Джо Байден запевнив, що американська влада взяла на себе зобов'язання захищати Тайвань військовим шляхом у разі китайської агресії.