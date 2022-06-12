Китай готовий завоювати Тайвань силою, "возз'єднання неминуче", — Міноборони КНР

Міністр оборони КНР Вей Фенхе запевнив, що китайські війська в будь-якому разі "цілком розв'яжуть тайванське питання".

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Китай готовий "боротися до кінця", щоб завадити оголошення незалежності Тайваню, який КНР розглядає як свою територію. Про це міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив на полях безпекового форуму "Шангрі-Ла", передає France 24.

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Зокрема, глава китайського оборонного відомства зазначив, що у Пекіна "немає іншого вибору", окрім як боротися проти оголошення незалежності Тайваню.

"Ми боротимемося за всяку ціну, і ми боротимемося до самого кінця", — сказав Вей Фенхе.

Міністр оборони КНР додав, що "ніхто ніколи не має недооцінювати здатність "китайських військ" захищати свою територіальну цілісність".

"Ті, хто домагається незалежності Тайваню в спробі розколоти Китай, безумовно не отримають доброго кінця", — додав китайський чиновник.

Водночас Вей закликав США "припинити стримувати Китай" та "втручатися у внутрішні справи" КНР.

"Ми заплатимо певну ціну (щоб окупувати острів силою, якщо доведеться), але врешті-решт ми зможемо повністю розв'язати тайванське питання. Сигнал, даний Китаєм на цей час, полягає в тому, щоб повідомити США, що результат буде таким самим — возз'єднання неминуче, і США ще мають час зробити правильний вибір", — сказав китайський міністр, додавши, що КНР готовий до "возз'єднання" як мирним, так і силовим шляхом.

Раніше міністр оборони Китаю Вей Фенхе запевнив американського колегу Ллойда Остіна, що у разі оголошення Тайванем незалежності КНР змушена буде "боротися за будь-яку ціну".

Зі свого боку президент Сполучених Штатів Джо Байден запевнив, що американська влада взяла на себе зобов'язання захищати Тайвань військовим шляхом у разі китайської агресії.