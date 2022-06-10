Китай пообіцяв розпочати війну, якщо Тайвань оголосить про незалежність (відео)

Вашингтон закликав Пекін не дестабілізувати ситуацію навколо Тайваню у відповідь на обіцянку китайської сторони "боротися за будь-яку ціну".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе запевнив, що у разі оголошення Тайванем незалежності КНР змушена буде "боротися за будь-яку ціну". Про це представник оборонного відомства КНР заявив після переговорів зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном на полях саміту з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у п'ятницю, 10 червня, повідомляє агентство Reuters.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

"У Народно-визвольної армії Китаю не буде іншого вибору, окрім як боротися за будь-яку ціну і придушити будь-яку спробу незалежності Тайваню, захищаючи національний суверенітет та територіальну цілісність", — сказав представник голови китайського оборонного відомства.

Також у Вея Фенхе вказали, що переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном "пройшли гладко". Журналісти зазначили, що свідчень якогось "прориву" у врегулюванні суперечок двох країн не було. Переговори тривали вдвічі довше, ніж планувалося — майже 1 годину замість 30 хвилин.

Зі свого боку, глава Пентагону закликав Пекін "утримуватися від подальших дестабілізаційних дій" щодо Тайваню, заявили у відомстві.

Міністерство закордонних справ Тайваню, за даними журналістів, розкритикувало Китай за "абсурдні" претензії та висловило подяку Вашингтону за підтримку.

"Тайвань ніколи не перебував під юрисдикцією уряду КНР. Народ Тайваню не піддасться на загрози застосування сили з боку китайської влади", — цитує агентство прессекретаря відомства Джоан Оу.

Нагадаємо, нещодавно в МЗС КНР повідомили, що США використовують Тайвань для маніпулювання Китаєм і пригрозили серйозними наслідками для Вашингтона за такі дії.

Зі свого боку президент Сполучених Штатів Джо Байден запевнив, що американська влада взяла на себе зобов'язання захищати Тайвань військовим шляхом у разі китайської агресії.