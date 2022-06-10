Китай пообещал начать войну, если Тайвань объявит о независимости (видео)

Вашингтон призвал Пекин не дестабилизировать ситуацию вокруг Тайваня в ответ на обещание китайской стороны "сражаться любой ценой".

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Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что в случае объявления Тайванем независимости КНР вынуждена будет "сражаться любой ценой". Об этом представитель оборонного ведомства КНР заявил после переговоров со своим американским коллегой Ллойдом Остином на полях саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в пятницу, 10 июня, сообщает агентство Reuters.

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"У Народно-освободительной армии Китая не будет другого выбора, кроме как сражаться любой ценой и подавить любую попытку независимости Тайваня, защищая национальный суверенитет и территориальную целостность", — сказал представитель главы китайского оборонного ведомства.

В то же время у Вэя Фэнхэ указали, что переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином "прошли гладко". Журналисты отметили, что свидетельств какого-либо "прорыва" в урегулировании споров двух стран не поступило. Переговоры продлились вдвое дольше, чем планировалось — почти 1 час вместо 30 минут.

В свою очередь глава Пентагона призвал Пекин "воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий" в отношении Тайваня, заявили в ведомстве.

Министерство иностранных дел Тайваня, по данным журналистов, раскритиковало Китай за "абсурдные" претензии и выразило благодарность Вашингтону за поддержку.

"Тайвань никогда не находился под юрисдикцией правительства КНР. Народ Тайваня не поддастся на угрозы применения силы со стороны китайских властей", — цитирует агентство пресс-секретаря ведомства Джоанн Оу.

Напомним, недавно в МИД КНР сообщили, что США используют Тайвань для манипулирования Китаем, и пригрозили серьезными последствиями для Вашингтона за такие действия.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Джо Байден заверил, что американские власти взяли на себя обязательство защищать Тайвань военным путем в случае китайской агрессии.