Китай пригрозил США серьезными последствиями за поддержку "сепаратистов" на Тайване
В Пекине считают, что Вашингтон пытается манипулировать Китаем в тайваньском вопросе и серьезно нарушает принцип "одного Китая".
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Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь США обвинил власти США в поддержке сторонников независимости Тайваня. Китайский политик заявил, что Вашингтон использует Тайвань, "чтобы манипулировать Китаем", а это может обернуться для американской стороны серьезными последствиями. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов ТАСС во время проведения брифинга Чжао Лицзянь отметил, что власти КНР не намерены терпеть действия Вашингтона в поддержку тайваньских "сепаратистов" и предупреждают о серьезных последствиях таких шагов.
"В последнее время американская сторона все чаще предпринимает различные действия по тайваньскому вопросу, негласно поощряя и поддерживая сторонников так называемой независимости Тайваня. Это опасно для Тайваня и будет иметь серьезные последствия для США", — заявил Лицзянь.
Представитель китайского МИД подчеркнул, что власти КНР по этому вопросу занимают жесткую позицию и заявляют, что эскалация напряженности в регионе возникла в результате вмешательства Вашингтона в ситуацию в Тайваньском проливе с попыткой манипулировать Китаем.
Также Лицзянь прокомментировал поездку американского сенатора-демократа Тэмми Дакуорт в Тайвань. По его словам, этот визит серьезно нарушает принцип "одного Китая", и Пекин рассматривает это как "неверные сигналы тайваньским сепаратистам". В связи с этим власти КНР настаивают на том, чтобы Дакуорт немедленно прекратила поддерживать контакты с Тайванем.
"Визит американского сенатора на Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая". КНР выражает по данному поводу большое недовольство и решительный протест. В связи с этим мы уже сделали США серьезное представление", — сказал по этому поводу представитель МИД.
Ранее сообщалось, что Пекин выступил с альтернативной инициативой Глобальной безопасности (GSI) в азиатском регионе. Как сообщает газета Financial Times, идею создания коалиции против США поддержали лидеры BRICS, а также Уругвай, Никарагуа, Куба и другие страны.
Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Токио 23 мая заявил, что США готовы пойти на прямое военное вмешательство в случае, если Китай попытается захватить Тайвань. По мнению главы Белого дома, КНР уже сейчас совершает опасные воздушные маневры у границ Тайваня.