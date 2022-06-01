Китай пригрозил США серьезными последствиями за поддержку "сепаратистов" на Тайване

В Пекине считают, что Вашингтон пытается манипулировать Китаем в тайваньском вопросе и серьезно нарушает принцип "одного Китая".

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Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь США обвинил власти США в поддержке сторонников независимости Тайваня. Китайский политик заявил, что Вашингтон использует Тайвань, "чтобы манипулировать Китаем", а это может обернуться для американской стороны серьезными последствиями. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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Отвечая на вопрос журналистов ТАСС во время проведения брифинга Чжао Лицзянь отметил, что власти КНР не намерены терпеть действия Вашингтона в поддержку тайваньских "сепаратистов" и предупреждают о серьезных последствиях таких шагов.

"В последнее время американская сторона все чаще предпринимает различные действия по тайваньскому вопросу, негласно поощряя и поддерживая сторонников так называемой независимости Тайваня. Это опасно для Тайваня и будет иметь серьезные последствия для США", — заявил Лицзянь.

[ + – ] Чжао Лицзянь США обвинил власти США в поддержке сторонников независимости Тайваня

Представитель китайского МИД подчеркнул, что власти КНР по этому вопросу занимают жесткую позицию и заявляют, что эскалация напряженности в регионе возникла в результате вмешательства Вашингтона в ситуацию в Тайваньском проливе с попыткой манипулировать Китаем.

Также Лицзянь прокомментировал поездку американского сенатора-демократа Тэмми Дакуорт в Тайвань. По его словам, этот визит серьезно нарушает принцип "одного Китая", и Пекин рассматривает это как "неверные сигналы тайваньским сепаратистам". В связи с этим власти КНР настаивают на том, чтобы Дакуорт немедленно прекратила поддерживать контакты с Тайванем.

[ + – ] Американский сенатор Тэмми Дакуорт

"Визит американского сенатора на Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая". КНР выражает по данному поводу большое недовольство и решительный протест. В связи с этим мы уже сделали США серьезное представление", — сказал по этому поводу представитель МИД.

Ранее сообщалось, что Пекин выступил с альтернативной инициативой Глобальной безопасности (GSI) в азиатском регионе. Как сообщает газета Financial Times, идею создания коалиции против США поддержали лидеры BRICS, а также Уругвай, Никарагуа, Куба и другие страны.

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Токио 23 мая заявил, что США готовы пойти на прямое военное вмешательство в случае, если Китай попытается захватить Тайвань. По мнению главы Белого дома, КНР уже сейчас совершает опасные воздушные маневры у границ Тайваня.