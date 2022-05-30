Китай формирует коалицию против "варварских и кровавых" США, — Financial Times

Китайскую инициативу Глобальной безопасности поддержали лидеры BRICS, а также Уругвай, Никарагуа, Куба, Пакистан, Индонезия и Сирия.

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Власти Китая выразили свое недовольство по случаю визита в Азию президента США Джо Байдена. Как только глава Белого дома прибыл в Токио для встречи с лидерами стран-партнеров по Quad (диалог по проблемам безопасности между Австралией, Индией, США и Японией), Пекин выступил с альтернативной инициативой Глобальной безопасности (GSI) в регионе. Об этом пишет международная деловая газета Financial Times.

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Сообщается, что GSI была выдвинута президентом КНР Си Цзиньпином в апреле этого года. Она содержит в себе набор политических принципов, состоящих из тезисов о невмешательстве США в дела других государств и выражающих неприязнь к американскому "гегемонизму".

Лидер КНР 19 мая, в попытке привлечь другие государства к участию в инициативе, обратился к коллегам из BRICS (в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и рассказал им о многочисленных достоинствах GSI.

А после визита Байдена в Японию министр иностранных дел Китая — Ван И добился заявлений о поддержке GSI со стороны Уругвая, Никарагуа, Кубы, Пакистана, Индонезии и Сирии.

"(Призываю) укреплять политическое взаимное доверие и сотрудничество в области безопасности, учитывать основные интересы и главные проблемы друг друга, уважать суверенитет, безопасность и интересы развития друг друга, противостоять гегемонизму и силовой политике, отказаться от менталитета холодной войны и блоковой конфронтации и работать вместе над созданием глобального сообщества безопасности для всех", — заявил Си Цзиньпин.

Комментируя продвижение китайской инициативы безопасности, профессор международных отношений в Университете Ренмин в Пекине Тянь Вэньлинь обвинил США во втягивании других стран в военные конфликты, назвав нынешний мировой порядок под руководством Запада "варварским и кровавым". Он считает, что GSI разработана для защиты интересов безопасности более широкого числа людей во всем мире.

"Страны срочно требуют новой парадигмы глобальной безопасности, основанной на равенстве и взаимном доверии, перед лицом быстрых изменений в международном пространстве", — отметил он.

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Таким образом, Китай пытается быстро расширить свое влияние за счет западных держав, которые доминировали в регионе, пишет Financial Times. Планирование GSI началось еще до российского вторжения в Украину, однако после 24 февраля усилия Пекина продвигать свою инициативу по безопасности в регионе заметно увеличились.

Напомним, что 10 мая во время телефонного разговора между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином, лидеры государств выразили приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины. Главы двух государств сошлись во мнениях по вопросу безотлагательного прекращения огня и оказания гуманитарной помощи украинскому населению.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь 26 апреля заявил, что КНР не заинтересована в развязывании третьей мировой войны и поддерживает мирное урегулирование ситуации в Украине. По словам чиновника, Китай заинтересован в урегулировании разногласий, для того, чтобы "Европа и мир не платили большую цену".