Китай поддерживает территориальную целостность Украины, — Си Цзиньпин

Слова поддержки лидер КНР высказал в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Также он добавил, что все усилия должны быть направлены на помощь украинскому народу.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели телефонные переговоры, в ходе которых коснулись и темы войны в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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Тему войны в Украине в повестку разговора интегрировал Макрон, напомнив о драматической ситуации, с которой столкнулось гражданское население Украины в результате российской агрессии. Главы двух государств подтвердили о свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и согласились с безотлагательностью достижения прекращения огня. Все усилия, направленные на оказание гуманитарной помощи украинскому населению, также должны быть поддержаны.

Помимо украинского вопроса, Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин также обсудили новую вспышку Covid-19 в Китае. Макрон попросил своего китайского коллегу принять во внимание опасения французской общественности, в частности в отношении поддержания воздушного сообщения с Францией. Кроме этого, стороны уделили внимание сотрудничеству в агропродовольственном секторе, а также договорились углубить франко-китайские проекты в области аэронавтики и гражданской атомной энергетики.

Ранее Си Цзиньпин сообщил, что восстановление мировой экономики после войны в Украине займет десятилетия. Китайский лидер заявил, что Пекин сожалеет о происходящем в Украине и считает, что ЕС, Россия, США и НАТО должны создать механизм безопасности в Европе.

В свою очередь, Эммануэль Макрон отметил, что Франция увеличит помощь Украине до $2 млрд. Выступая на конференции доноров в Варшаве по видеосвязи французский лидер заверил, что Украине нужна мощная поддержка в вопросах восстановления инфраструктуры и обеспечении гуманитарных потребностей.