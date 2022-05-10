RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

Китай підтримує територіальну цілісність України, — Сі Цзіньпін.

2863
Сі Цзіньпін, Сі Цзіньпін, Макрон Цзіньпін, Китай Україна
Фото: Global Look Press | Сі Цзіньпін висловив повагу до суверенітету України

Слова підтримки лідер КНР висловив у телефонній розмові із президентом Франції Емманюелем Макроном. Також він додав, що всі зусилля мають бути спрямовані на допомогу українському народові.

Президент Франції Емманюель Макрон та Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін провели телефонні переговори, під час яких торкнулися теми війни в Україні. Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

Тему війни в Україні на порядок денний інтегрував Макрон, нагадавши про драматичну ситуацію, з якою зіткнулося цивільне населення України внаслідок російської агресії. Глави двох держав підтвердили про свою прихильність до поваги територіальної цілісності та суверенітету України та погодилися з невідкладністю досягнення припинення вогню. Усі зусилля, спрямовані на надання гуманітарної допомоги українському населенню, також мають бути підтримані.

Крім українського питання, Емманюель Макрон та Сі Цзіньпін також обговорили новий спалах Covid-19 у Китаї. Макрон попросив свого китайського колегу взяти до уваги побоювання французької громадськості, зокрема щодо підтримки повітряного сполучення з Францією. Окрім цього, сторони приділили увагу співпраці в агропродовольчому секторі, а також домовилися поглибити франко-китайські проекти у галузі аеронавтики та цивільної атомної енергетики.

Раніше Сі Цзіньпін повідомив, що відновлення світової економіки після війни в Україні займе десятиліття. Китайський лідер заявив, що Пекін шкодує про те, що відбувається в Україні, і вважає, що ЄС, Росія, США і НАТО мають створити механізм безпеки в Європі.

Зі свого боку Емманюель Макрон зазначив, що Франція збільшить допомогу Україні до $2 млрд. Виступаючи на конференції донорів у Варшаві з відеозв'язку, французький лідер запевнив, що Україні потрібна потужна підтримка у питаннях відновлення інфраструктури та забезпечення гуманітарних потреб.