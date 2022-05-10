Китай підтримує територіальну цілісність України, — Сі Цзіньпін.

Слова підтримки лідер КНР висловив у телефонній розмові із президентом Франції Емманюелем Макроном. Також він додав, що всі зусилля мають бути спрямовані на допомогу українському народові.

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Президент Франції Емманюель Макрон та Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін провели телефонні переговори, під час яких торкнулися теми війни в Україні. Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу.

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Тему війни в Україні на порядок денний інтегрував Макрон, нагадавши про драматичну ситуацію, з якою зіткнулося цивільне населення України внаслідок російської агресії. Глави двох держав підтвердили про свою прихильність до поваги територіальної цілісності та суверенітету України та погодилися з невідкладністю досягнення припинення вогню. Усі зусилля, спрямовані на надання гуманітарної допомоги українському населенню, також мають бути підтримані.

Крім українського питання, Емманюель Макрон та Сі Цзіньпін також обговорили новий спалах Covid-19 у Китаї. Макрон попросив свого китайського колегу взяти до уваги побоювання французької громадськості, зокрема щодо підтримки повітряного сполучення з Францією. Окрім цього, сторони приділили увагу співпраці в агропродовольчому секторі, а також домовилися поглибити франко-китайські проекти у галузі аеронавтики та цивільної атомної енергетики.

Раніше Сі Цзіньпін повідомив, що відновлення світової економіки після війни в Україні займе десятиліття. Китайський лідер заявив, що Пекін шкодує про те, що відбувається в Україні, і вважає, що ЄС, Росія, США і НАТО мають створити механізм безпеки в Європі.

Зі свого боку Емманюель Макрон зазначив, що Франція збільшить допомогу Україні до $2 млрд. Виступаючи на конференції донорів у Варшаві з відеозв'язку, французький лідер запевнив, що Україні потрібна потужна підтримка у питаннях відновлення інфраструктури та забезпечення гуманітарних потреб.