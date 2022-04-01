Відновлення світової економіки після війни в Україні займе десятиліття, — Сі Цзіньпін

Китайський лідер заявив, що Пекін жалкує про те, що відбувається в Україні, і вважає, що ЄС, Росія, США та НАТО мають створити механізм безпеки в Європі.

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У разі подальшої ескалації війни в Україні на відновлення світової економіки можуть пройти роки чи десятиліття. Їхні наслідки мають ліквідовувати Європейський союз та Китай, будучи двома великими економіками. Про це голова КНР Сі Цзіньпін заявив під час відеоконференції на саміті ЄС, передає китайське державне агентство новин "Сіньхуа".

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"Якщо ситуація продовжить погіршуватися, передбачуване відновлення може вимагати більше десяти років або навіть десятиліття", — сказав він.

Сі Цзіньпін також додав, що Китай шкодує про те, що відбувається в Україні, і наголосив, що ЄС, Росія, США та НАТО мають створити механізм безпеки в Європі. Китайський лідер додав, що весь світ не має платити за війну в Україні.

"Світ має підтримувати діалог РФ та України, а не підливати олії у вогонь. Українську кризу слід вирішувати належним чином, а не прив'язувати до неї весь світ. Не можна, щоб люди всіх країн платили за неї", — заявив він.

Китайський глава також заявив, що Пекін направив гуманітарну допомогу Україні та країнам, що приймають біженців.

Нагадаємо, 31 березня американські ЗМІ писали, що китайська компанія Huaweі боїться постачати свою техніку в Росію, незважаючи на те, що зараз продаж її смартфонів на російському ринку зріс на 300% з початку березня. Проте компанія боїться американських санкцій.

Раніше, 19 березня США попередили Китай про наслідки у разі допомоги Росії. Водночас, журналісти писали, що Сі Цзіньпін спростував твердження США про те, що Москва зверталася до Пекіна за допомогою в економічній або військовій сфері.