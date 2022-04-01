Huawei побоюється постачати свою техніку в Росію: чи може РФ залишитися без смартфонів та зв'язку

Після відходу західних компаній з ринку РФ дуже потребує постачальників з Китаю, проте вони використовують технології, які США може заборонити в будь-який момент.

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Китайська компанія Huawei опинилася у скрутному становищі, адже постачання смартфонів в Росію може призвести до введення нових санкцій з боку США. Про це пише американське видання Finantial Times.

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Війна в Україні "зіграла на руку" Huawei, адже за даними мобільного оператора "МТС" продаж смартфонів її виробництва в Росії за перші два тижні березня зріс на 300%, такий самий приріст показали популярні бренди Oppo та Vivo. Компанія відкрила нові можливості для продажу в Москві, тоді як китайські виробники захопили майже половину ринку мобільних телефонів через відхід Apple, Samsung та інших західних фірм.

За словами аналітиків, Huawei вже виграла значну частину контрактів на розгортання мереж 4G та 5G у Росії. За даними дослідницької компанії Dell'Oro, Huawei та ZTE контролюють від 40 до 60% ринку бездротового мережного обладнання в Росії, а на Nokia та Ericsson припадала решта ринку.

Після запровадження міжнародних санкцій через анексію Криму, президент РФ Путін попросив Huawei допомоги у відновленні та модернізації інфраструктури зв'язку на півострові. За словами експерта Європейського центру міжнародної політичної економії Хосука Лі-Макіями, росіяни "вирвали" західне обладнання та замінили його на продукцію Huawei та ZTE. Він підкреслив, що у разі повного відходу Nokia і Ericsson, Росія сильно "потребуватиме китайських компаній, особливо Huawei".

Тепер РФ ще більше потребує Huawei, адже західні компанії з початку березня 2022 року припинили постачання телекомунікаційного обладнання для широкосмугового зв'язку та інфраструктури мобільних мереж, які все ще необхідно обслуговувати та модернізувати. Крім того, вона може забезпечити росіян технологіями для обходу санкцій, як-от операційна система Harmony, незалежна від Google.

Інші експерти розповіли FT, що виробники з Китаю ризикують порушити санкції, постачаючи смартфони та обладнання в Росію. Справа в тому, що електроніка часто містить компоненти, які виготовляються за американськими технологіями, і Вашингтон може заборонити Huawei користуватися ними. У 2018 році подібна доля спіткала ZTE, коли Дональд Трамп на 3 місяці заборонив китайській компанії купувати компоненти у постачальників із США. Тоді акції ZTE подешевшали майже втричі.

"Я ставлю на те, що Huawei та інші китайські виробники телефонів не зможуть законно експортувати до Росії. Теоретично можливо, що [Huawei] змогла з'ясувати, як зробити соту або базову станцію без американських компонентів. Але важко повірити, що вони зможуть знайти всі необхідні напівпровідники, які були зроблені не в США", — прокоментував Кевін Вольф, колишній співробітник міністерства торгівлі США.

Метью Борман, представник Мінторгівлі США з питань експорту, 29 березня пригрозив китайським компаніям повною забороною торгівлі, проведенням будь-яких транзакцій і навіть забороною, від якої 4 роки тому постраждала ZTE, у разі порушення антиросійських санкцій. За словами чиновника, Вашингтон видав багатьом іноземним постачальникам експортні ліцензії для продовження продажів Huawei, але може їх відкликати будь-якої миті.

Голова Huawei Го Пін розповів FT, що раніше компанія розраховувала на запас чипів, але зараз шукає альтернативні джерела провідників. Компанія намагається переробити свою продукцію, щоб отримати аналогічну продуктивність мікросхем, зроблених без використання технологій США. Водночас керівництво "ретельно оцінює" потенційну шкоду від нових санкцій.

28 квітня Huawei відзвітувала, що найбільших збитків зазнав її бізнес з виробництва смартфонів — загальна виручка від споживчих товарів за підсумками 2021 року впала на 50%, а загальний дохід знизився на 29% у річному обчисленні до 636,8 млрд юанів ($100 і це на тлі стабільних продажів у телекомунікаційній та корпоративній галузі.

Раніше писали, що у Росії значно знижується швидкість мобільного Інтернету. Трафік виріс, обладнання не справляється з навантаженням, а його модернізація неможлива, адже вендори (Ericsson, Nokia) припинили співпрацю з країною-агресором. Компанії, що використовують техніку від Huawei, можуть надати найкращий зв'язок, але експерти прогнозують подорожчання їхніх послуг.