Ідеальні для фронту в Україні чи Балтії: яка техніка РФ з'явиться на параді 9 травня, — Bild (відео)

Влада Російської Федерації готується до параду на 9 травня у Москві та зібрала військову техніку, яка пройшла випробування на російсько-українській війні. Москва не покаже провальних танків "Армата" і не "махатиме" ядерними боєголовками. Натомість глядачі побачать конвенційну зброю, яка готова до вторгнення в країну-члена НАТО.

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Про особливості техніки ЗС РФ на параді 9 травня військовий аналітик Юліан Рьопке розповів у статті німецького видання Bild.

Рьопке проаналізував відео з російською військовою технікою, яка брала участь у репетиції параду на 9 травня. Репетиція відбулась у Єкатеринбурзі ще 9 квітня, але запис поширився у соцмережі X (Twitter) лише 14 квітня, зауважив експерт. На майже п'ятихвилинному відео бачимо з десяток нових танків, які наче щойно зійшли з конвеєра. На дахах — стандартизовані решітки, сітки та засоби РЕБ для захисту від дронів ЗСУ. За ними — бронемашини піхоти, РСЗВ "Град" та "Смерч": усе — з захистом від БПЛА. Рьопке звернув увагу на групу техніки, яка завершувала колону: це були мостоукладачі на базі КАМАЗ, автоцистерни, санітарні машини, безпілотники. На його думку, подібний набір — типова конвенційна зброя, цілком придатна для атаки в Україні або на іншу європейську країну.

"Путін хоче показати на своєму параді досвідчену та боєздатну армію вторгнення, яка може їхати прямо з параду на лінію фронту в Україні чи Балтії. Якщо Путін справді розгортає боєздатні бойові частини, це страшно", — навів оглядач думку експерта з питань безпеки Ніко Ланге.

У статті Bild пояснюється, що на параді 9 травня Кремль не буде "вихвалятись" новітніми, але невдалими "Арматами". Також не лякатиме світ "ядерними дубинками" — ракетами з ядерними боєголовками. Натомість, на думку Рьопке, росіяни хочуть показати потужності військово-промислового комплексу, який цілковито готовий до війни в Європі.

"Ця зброя війни не є збентеженою чи показною пропагандою. Але демонстрація сили російської військової економіки! І таким чином чітке повідомлення Європі про ефективність вітчизняної збройової промисловості", — написав він.

Мостоукладачі викликали особливу емоційну реакцію німецького журналіста. З його слів, це свідчить про те, що РФ готується рушити вглиб України.

"Це підтверджує найгірші побоювання: Росія навчилася на своїх минулих помилках. Замість яскравої пропаганди тепер демонструє прагматичну точність. Саме те, що дозволяє армії Путіна щодня просуватися далі вглиб України", — підсумував Рьопке.

Парад на 9 травня — деталі

Зазначимо, Фокус писав про підготовку РФ до параду на 9 травня, у якому мають взяти участь військові Азербайджану. РосЗМІ повідомили, що президента Ільхама Алієва, який обурювався реакцією Кремля на трагедію з азербайджанським літаком, погодився на вмовляння. В підсумку у Москву прибуде Алієв, а також 80 військових, повідомили російські журналісти.

Тим часом 15 квітня президент Словаччини Роберт Фіцо заявив, що також вирішив відвідати столицю РФ на честь параду. При цьому в Європейській комісії заявили, що не підтримують і навіть засуджують таку поведінку.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни проаналізували три останніх заявив чиновників Кремля у контексті відновлення ударів РФ по Україні.