Є три погрози: РФ найближчим часом може припинити "енергетичне перемир'я", — ISW

Топчиновники Російської Федерації озвучили невдоволення Кремля і на цій підставі росіяни готуються відновити атаки на енергетичну інфраструктуру України. В низці заяв Москва говорить про те, що її вимоги для припинення вогню досі не виконані, написали аналітики Інституту вивчення війни.

Related video

Про загрозу нових атак РФ на енергетику та завершення перемир'я ідеться у звіті ISW, опублікованому 15 квітня.

Аналітики ISW звернули увагу на три заяви топчиновників РФ, які пролунали одна за одною протягом буквально двох днів. Зокрема, з 14-15 квітня висловився і глава МЗС РФ Сергій Лавров, і директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, і речник Кремля Дмитро Пєсков. Уся трійка посадовців один за одним повторила, що умови РФ для припинення вогню не виконуються.

У звіті перелічили основні меседжі представників Кремля.

14 квітня Лавров заявив у інтерв'ю росЗМІ, що насправді "енергетичне перемир'я" не виконується. Він пояснив, що припинення взаємних ударів по енергетиці, на яке 18 березня погодився президент РФ Володимир Путін, передбачало виконання низки умов. Серед цих умов — зняття санкцій, начебто накладених на зерно та добрива РФ, санкцій на "Россільгоспобанк" та повернення цього банку у систему SWIFT. Жодна з цих умов не виконана, отже, "ніяких домовленостей немає", сказав глава МЗС РФ.

15 квітня висловився речник Кремля Дмитро Пєсков. Посадовець відреагував на заяву Міноборони РФ, яке відзвітувало про начебто порушення Україною енергетичного перемир'я. Росіяни назвали шість точок, по яких прилетіло 14 квітня: у Брянській, Курській областях та на окупованій частині Херсонської області.

"Кремль уточнить дату закінчення 30-денного перемир’я з Міноборони Росії щодо завдання ударів по енергетичній інфраструктурі", — навело ISW слова Пєскова.

Того ж дня Наришкін заявив, що РФ начебто повністю виконує умови "енергетичного перемир'я", а Україна його порушує. Посадовець поклав відповідальність на Київ за наслідки таких дій, написало ТАСС.

"Російські війська можуть посилити далекобійні удари по Україні найближчими днями, коли припинення вогню завершується", — 16 квітня підсумували аналітики ISW.

Перемир'я в Україні — деталі

Зазначимо, Фокус писав про деталі "енергетичного та чорноморського перемир'я", про яке згадали представники Кремля. Зокрема, 18 березня президент США Дональд Трамп поспілкувався телефоном з Путіним і Путін оголосив, що погоджується на припинення ударів по енергетиці. Зі слів очільника Кремля, перемир'я почалось відразу після його слів. 23-24 березня відбулись переговори США з делегаціями РФ та України в Ер-Ріяді. За підсумками переговорів з'явились повідомлення про умови припинення вогню. Москва заявила, що має вимоги щодо зняття санкцій проти агропродукції та банку. Окремо наголошувалось, що РФ вийде з угоди, якщо Україна порушить заборону на удари або якщо Захід не виконає вимоги щодо "Россільгоспобанку".

Вже наступного дня після "енергетичного та чорноморського перемир'я" у ЄС, який відключив РФ від системи SWIFT, заявили, що повернення станеться лише коли Кремль віддасть усі окуповані території.

Нагадуємо, 10 квітня речник ВМС України Дмитро Плетенчук розповів про підсумки перемир'я у Чорному морі.