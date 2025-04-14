Загроза з боку Заходу: у Кремлі заявили, що НАТО втратило сенс і готує війну в Європі

Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що НАТО втратило сенс після розпаду СРСР і мало бути розформоване ще тоді.

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Відповідна заява опублікована на сайті МЗС РФ.

За словами Лаврова, розпад Радянського Союзу та крах соціалістичного блоку поставили крапку в існуванні тієї загрози, з якою, як вважалося, боровся Альянс. Відтак, на думку Лаврова, Організація Північноатлантичного договору більше не мала причин для існування.

Проте, наголосив дипломат, не лише не було прийнято рішення про її ліквідацію — НАТО ще й проголосило себе єдиною структурою, здатною гарантувати безпеку у світі. Лавров назвав це хибним курсом і вказав, що питання доцільності існування Альянсу досі актуальне.

"Альянсом просто маніпулювали ті, хто не хотів ділитися вигодами від глобальної безпеки. Те, в чому вони досягли успіху,— це розпалювання напруженості і ремілітаризація Європи, включаючи Німеччину… Усі "зусилля" цієї євроатлантичної спільноти зосереджені на підготовці до нової війни", — вважає Лавров.

Він також розкритикував не лише НАТО, а й Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Окрім того, дипломат звинуватив Німеччину, Францію та Велику Британію в тому, що саме вони є рушійною силою підготовки до нової великої війни в Європі.

"СРСР і Росія свого часу не стали закріплювати в документах обіцянки НАТО не розширюватися на схід, тому що в російській історії була традиція укладати угоди усно та вірити на слово", розповів головний російський дипломат, додавши, що ті, хто стояв біля керма НАТО на той час, не знали про цю традицію.

Нагадаємо, що глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ще місяць тому Москва звернулася до Сполучених Штатів із запитом щодо скасування санкцій проти авіаперевізника "Аерофлот". Це питання було піднято в контексті можливого відновлення прямого авіасполучення між двома країнами.

Також, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про "російське коріння" Одеси, стверджуючи, що місто нібито було зведене за правління Катерини II, а отже — автоматично є російським.