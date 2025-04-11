Лавров звинуватив Зеленського у ненависті до росіян і поскаржився на американські санкції

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зізнався, що Росія ще місяць тому поставила перед США питання про зняття санкцій з російської авіакомпанії "Аерофлот" в контексті обговорення відновлення прямого авіасполучення між країнами. Проте на цей запит поки що не надійшло відповіді.

Related video

Як повідомляють російські ЗМІ 11 квітня Лавров взяв участь у засіданні Ради міністрів міжнародних справ СНД в Алмати (Казахстан).

Глава МЗС розповів, що пропозиція про відновлення авіасполучення була зроблена американцями на зустрічі в Ер-Ріяді більше місяця тому.

"Вони її вислухали, але ніякого кроку у відповідь ми не бачили", — сказав Лавров. За словами глави російського МЗС, на зустрічі у Стамбулі 10 квітня "наші експерти нагадали про цю пропозицію".

"Чесно кажучи, я ще не зміг з ними зв'язатися. Можливо, там і були якісь зрушення, але поки що про них не відомо. Ми над цим працюватимемо, тому що це повернення до нормальності", — додав Лавров.

"Аерофлот" знаходиться під санкціями США з квітня 2022 року.

Не оминув Лавров своєю увагою і війну в Україні.

Глава російського МЗС заявив про неможливість повернення України до кордонів 1991 року.

"Хоча б тому, що на цих територіях живуть люди, яких український президент Володимир Зеленський вважає істотами. Він неодноразово про це говорив ще до початку спеціальної військової операції. Ну і що, такій людині можна віддати цих людей? Та ні за що!" — сказав Лавров.

Дипломат розповів, що наразі США проявляють інтерес до розуміння глибинних причин українського конфлікту, на відміну від європейських країн.

"Ми бачимо, що, на відміну від Європи, куди ми також включаємо Великобританію, яка повністю ігнорує першопричини нинішньої ситуації, в США є бажання зрозуміти сутність проблеми", – підкреслив міністр.

За словами Лаврова, президент США Дональд Трамп неодноразово підтверджував свою зацікавленість у вивченні ситуації.

Також головний російський дипломат прокоментував обмін полоненими між США та РФ. Він стверджує, що ідея обміну ув'язненими між двома країнами виникла одночасно і сприяє зміцненню довіри.

Цей обмін став "вже другим за останні кілька тижнів". Але для остаточного відновлення довіри знадобиться ще багато часу.

Окрім того, Лавров порадив країнам Центральної Азії "перетерпіти" голову дипломатії ЄС Каю Каллас у відповідь на її заяву про те, що центральноазійським державам треба "потерпіти" санкції проти Росії.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Росії, де у п’ятницю очікується його зустріч із президентом Володимиром Путіним. Джерела повідомляють, що Вашингтон розчаровується у діях Кремля стосовно мирних переговорів.

Також 10 квітня у Стамбулі відбувся черговий етап консультацій між Росією та США. Однією з головних тем зустрічі було мирне врегулювання конфлікту в Україні, однак дипломати обговорювали і низку інших ключових питань.