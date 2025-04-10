Антиукраїнський сценарій: про що домовляються представники Трампа і Путіна у Стамбулі

У четвер, 10 квітня у Стамбулі проходить новий раунд російсько-американських консультацій. Яке місце на перемовинах займає тема мирного врегулювання в Україні, і які ще питання обговорюють представники США та РФ, з’ясовував Фокус.

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Зустріч делегацій США та РФ у Стамбулі є другою за останні півтора місяці. Перший перемовний раунд між представниками Вашингтону і Москви відбувся 27 лютого.

Цього разу склад делегацій не змінився, щоправда змінився статус головного російського переговорника Олександра Дарчієва, який у процесі першої зустрічі обіймав посаду директора департаменту Північної Америки МЗС РФ і всього через кілька днів після дебютних стамбульських консультацій відповідним путінським указом був призначений новим послом РФ у Вашингтоні. За словами Дарчієва, США та Росія наразі мають максимально розчистити "токсичну спадщину, включаючи санкційні завали", що вимагатиме великих зусиль. Як повідомляють в цьому контексті росЗМІ, цього разу у Стамбулі американська та російські делегації обговорюють питання, що стосуються полегшення візових процедур, повернення російській стороні шести конфіскованих об’єктів нерухомості в США та відновлення прямого авіаційного сполучення.

Зустріч делегацій США та РФ у турецькому Стамбулі — друга за останні півтора місяці Фото: Getty Images

"З Вашингтона зі зміною там адміністрації на нашу адресу надходять сигнали про готовність до взаємоповажного діалогу, спілкування відкрило вікно можливостей для переходу до неконфронтаційного співіснування", — заявив заступник голови росМЗС РФ Сергій Рябков. Зі своого боку колишній постпред Росії при ЄС Володимир Чижов, виступаючи напередодні в ефірі одного з центральних телеканалів РФ, зазначив: "Припускаю, що російсько-американські контакти на різних рівнях і в різних форматах відбуваються практично щодня, причому без перерв".

Тим часом очільниця пресслужби Держдепу США Теммі Брюс зазначила, що про Україну "та інші проблеми, що виходять за межі двосторонніх відносин", у процесі нинішнього раунду консультацій у Стамбулі не йдеться взагалі.

Китайська тінь на стамбульських перемовинах США і Росії

Припустивши у розмові з Фокусом, що дійсно під час нинішніх стамбульських контактів по лінії Вашингтон-Москва питання російсько-української війни напряму не обговорюється, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус констатував: "Зверніть увагу на той факт, що єдиною країною, для якої Трамп не відтермінував на 90 днів свої тарифи є Китай. Так ось, відсунувши наразі питання України в бік, Сполучені Штати намагаються зробити те, що свого часу робив Кіссінджер (ексдержсекретар США – ред.) за часів Ніксона. Тоді, нагадаю, була ідея перетворити Китай та СРСР на ворогів і відірвати КНР від Союзу. Зараз же у ролі тогочасного Пекіну виступає Москва, а в статуті тогочасного СРСР — Китай. Тобто, ключова мета США наразі полягає в тому, щоб відірвати РФ від КНР".

На переконання експерта, на переговорному столі у Стамбулі між делегаціями США та РФ, ймовірно, лежать питання співробітництва в Арктиці, а також ціла низка інвестиційних проєктів. Між тим, найголовніше, вважає Іван Ус, полягає у прагненні США добитися того, аби Росія у суперечці Вашингтону та Пекіну була на стороні Сполучених Штатів.

Експерт: "Ключова мета США наразі полягає в тому, щоб відірвати РФ від КНР" Фото: Getty Images

"Саме це є метою адміністрації Трампа, яка є не дуже приємною для України, оскільки є відчуття, що нами можуть пожертвувати. Яким чином? США зупинять підтримку України в обмін та те, що Росія стане проти КНР. Інше питання, як в цій ситуації діятиме Китай. Не думаю, що китайці спокійно спостерігатимуть. До речі, якщо ми сприймаємо історію з захопленням у полон китайських військових суто з точки зору підігрування США проти Китаю, то Китай це може використати проти РФ. Тобто, китайці, заявляючи, що не відправляють свою армію на цю війну, можуть констатувати, що Росія їх нахабно підставляє, відправляючи громадян КНР на фронт", — підкреслює аналітик.

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Моделюючи подальшу ситуацію, Іван Ус не виключив, що США дійсно можуть пожертвувати Україною: "Ризики здачі України Сполученими Штатами є, однак це зовсім не означає, що цей сценарій буде реалізований в повній мірі. Приміром, у США є аргумент, що в кейсі російсько-української війни присутня також Європа. Таким чином, у Трампа можуть сказати, ось, мовляв, зі своєї сторони ми нічим не допомагатимемо Україні, але, вибачайте, не зможемо тиснути на Європейський Союз (ЄС)".

Таким чином, підсумовує експерт, у подальшому американська допомога Україні може йти не напряму від США, а опосередковано через відповідні канали ЄС.

З якою метою Трамп надає Путіну авансом дипломатичні бонуси

У треку нової зустрічі американської та російської делегацій у Стамбулі присутній дуже поганий елемент, вважає виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт констатував: "Навіть якщо прийняти той факт, що США та РФ обговорюють тільки двосторонні дипломатично-технічні питання, ситуація сама по собі неприємна, оскільки Сполучені Штати, по суті, авансом йдуть на пом’якшення стосунків з Росією, попри те, що Москва саботує мирні зусилля Трампа. Це занадто вже демонстративний аванс американців, адже війна триває і фактично нічого не змінилося. Логіка в тому, щоб відновлювати, наприклад, авіасполучення з РФ чи обговорювати різні бізнес-проєкти, є тоді, коли Росія робить кроки назустріч у мирному процесі, наприклад, погоджується на припинення вогню".

Експерт вiдзначає: до метода батога Трамп поки що не вдається, обмежуючись словесними погрозами Фото: Getty Images

З огляду на те, що адміністрація президента США передчасно надає "символічні бонуси Росії", зауважує Олександр Леонов, Кремль затягуватиме час, відводячи Вашингтон від теми війни і занурюючи Білий дім у "спокусливі для Трампа бізнес-проєкти". "З цієї точки зору США зараз у Стамбулі своїми ж руками роблять усе для того, щоб мирний процес зірвався. З іншого боку, в самих Штатах вже зріє невдоволення такою лінією. Зокрема, представники США в ООН, окремі сенатори та конгресмени, а також держсекретар Марко Рубіо говорять про те, що окрім пряників відносно РФ необхідно, врешті-решт застосовувати і батіг", підкреслює Олександр Леонов.

Констатувавши, що до методу батога Трамп поки що не вдається, обмежуючись словесними погрозами, експерт зауважив: "З цієї точки зору, нинішня зустріч делегацій США та РФ у Стамбулі є своєрідною індульгенцією для Росії щодо подальшого гальмування мирного процесу. РФ, відчуваючи момент, намагається усіляко обходити гострі кути у переговорах з американцями, а Трамп, який теж не полюбляє некомфортні ситуації, йде Москві назустріч, обговорюючи речі, які не стосуються бойових дій".

Втім, хай там як, але США і РФ доведеться повертатися до історії з мирним врегулюванням, з урахуванням так званого психологічного дедлайну , встановленого самим Трампом, переконаний політолог. У разі ж, якщо Дональд Трамп навіть після досягнення зазначеної календарної "стелі" не змінить нинішню тактику стосунків з РФ, констатує Олександр Леонов, невизначеність щодо шляхів припинення російсько-української війни триватиме й надалі. Практичної реалізації саме такого сценарію, вважає політолог, і добивається Путін.