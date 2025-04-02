НАТО вже "мертве": чи зможе Європа створити свій блок с центром впливу в Україні

Дональд Трамп заявляє, що Україна "ніколи" не стане членом НАТО, а прагнення офіційного Києва вступити до Альянсу могло стати причиною повномасштабної війни з РФ, повідомляє CNN. Чи дійсно двері військово-політичного блоку є назавжди зачиненими для України і які безпекові альтернативи слід шукати вже зараз, з’ясовував Фокус.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що прагнення України стати членом НАТО могло стати причиною повномасштабного вторгнення РФ. Американський лідер також наголосив, що Київ ніколи не стане членом Північноатлантичного Альянсу. "Зеленський хоче бути членом НАТО, але він ніколи не буде членом НАТО. Він це розуміє", цитує CNN очільника Білого дому.

Між тим під час нещодавніх переговорів зі США у Саудівській Аравії українська делегація запевнила, що не розглядатиме відмову від членства в НАТО як частину можливої мирної угоди і Київ надалі, як це прописано в Конституції, рухатиметься шляхом євроатлантичної інтеграції.

Чому цінність НАТО для України не є першочерговою

Дональду Трампу, зауважує у розмові з Фокусом доктор політичних наук, експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна" Ігор Петренко, слід нагадати відомий саміт НАТО у Бухаресті зразка 2008 року, де говорилося, що Київ неодмінно стане повноправним членом Альянсу. "Тоді, 17 років тому Німеччина і Франція виступали проти негайного прийняття України, в той же час США займали протилежну позицію, намагаючись долучити нашу державу до цього блоку. Але сьогодні не лише Вашингтон вустами Трампа закопує наші євроатлантичні прагнення – серед інших членів Альянсу також не має єдиної думки з цього приводу. Безумовно, запрошення до НАТО стало б чітким сигналом Кремлю, що Україна не є сірою зоною. Втім, навіть зараз та ж "коаліція рішучих" є недвозначним меседжем Путіну про те, що Україна не сприймається, як частина "руського мира" чи зона впливу/інтересів РФ", — підкреслює експерт.

Дональд Трамп заявив, що Україна "ніколи" не стане членом НАТО Фото: Getty Images

Зазначивши, що Києву наразі слід визначити пріоритетність гарантій безпеки, політолог констатував: "Найбільшою і найефективнішою без пековою гарантією, хто би що не казав, є не НАТО, а сильні власні Збройні сили (ЗСУ). До речі, під час нещодавнього візиту до США британського прем’єра Кіра Стармера, журналісти запитали у Трампа, чи буде НАТО захищати Лондон у разі збройної агресії проти нього. На це Трамп відмахнувся, мовляв, самі розберуться, бо вони сильні. Тобто, на сьогодні питання ефективності 5-ї статті НАТО знову актуалізується. І в цій ситуації цінність НАТО для нас не є першочерговою. Тобто ми маємо зберігати свій геополітичний вектор, роблячи ставку на членство у Європейському Союзі (ЄС)".

Говорячи про ймовірні альтернативи НАТО, Ігор Петренко акцентував: "Зараз ЄС стоїть на порозі стратегічної визначеності в частині збільшення якраз власної безпекової потужності. І Україна, в тому числі, розглядається у якості складового елемента цієї безпеки. Таким чином, теоретично може бути створено своєрідне євроНАТО, тим більше у разі продовження США лінії ведення торговельних воєн зі своїми європейськими партнерами. На перших порах ця гіпотетична структура не суперечитиме НАТО, але буде більш рішучою і вводитиме у свій склад ті країни, які дійсно готові гранично швидко застосовувати силу за умови відповідної агресії, нападу, тощо. Для початку це можуть бути сили швидкого реагування".

Окрім окреслених форматів, Україна цілком може розглядати у якості союзника з безпеки Туреччину, вважає експерт, яка не є членом ЄС, але являється другою за потугою після США державою НАТО. Підкресливши, що найрізноманітніші без пекові конфігурації потребують часу, Ігор Петренко резюмував: "Наприклад, тим же країнам ЄС потрібно як мінімум 2-3 роки з тим, аби чітко стати на рейки переозброєння. Аналогічно й усі інші без пекові історії потребують не лише часу, а й лідерства".

Чи дійсно Україна стане ядром європейської системи безпеки

Наголосивши на тому, що блок НАТО на сьогоднішній день де-факто є мертвим, політолог Юрій Богданов у розмові з Фокусом констатував: "Трамп та члени його команди повсякчас говорять про те, що європейці самі мають дбати про свою безпеку і думати про те, як захищатися від Росії, про що йдеться навіть в установчих документах НАТО. Але в будь-якому разі, Північноатлантичний альянс у тому форматі, в якому він існував з 1949 року, став за великим рахунком, історією. Тому для нас і для європейців, важливо створити власну систему безпеки, яка базуватиметься на так званих коаліціях охочих, рішучих і таке інше. І в цьому сенсі слід розуміти, що серед усіх європейських країн Україна має найбільший воєнний ресурс підготовлених бійців і накопиченої техніки. Тому, Україна безумовно буде ядром будь-якої системи безпеки у Європі".

Експерт: "Теоретично може бути створено своєрідне євроНАТО" Фото: Getty Images

На переконання експерта, європейська система безпеки будуватиметься довкола франко-британського ядерного щита. "З тим, щоб протистояти Росії, потрібна і ядерна компонента, а на сьогоднішній день у Європі тільки дві країни мають ядерну зброю — це Франція та Великобританія. І так лишатиметься й надалі. Власне, тому основа – те, що пропонує Макрон, говорячи про французьку ядерну парасольку для Європи. Ймовірно, до цього долучиться і Лондон. Довкола цієї основи можуть об’єднатися Україна, Польща, країни Балтії, Фінляндія, можливо – Туреччина. Інших варіантів колективної безпеки наразі просто не існує", — акцентує Юрій Богданов.

Експерт, попередньо зауваживши, що такий безпековий союз буде більш ефективнішим, аніж 5-та стаття НАТО, підсумував: "Поки що єдиний прецедент в історії, коли п’ята стаття Альянсу застосовувалася — це дії коаліції НАТО проти Афганістану після терактів у США 11 вересня 2001 року. Як поведе себе Америка Трампа зараз, якщо атакують Литву? Нещодавно був інсайд, що один з діючих чиновників Міноборони США казав, мовляв, ми не збираємося вступати у війну через якесь там болото у Литві. Таким чином, очевидно, що Сполучені Штати не збираються нікого захищати в рамках НАТО".

У яких альянсах, окрім НАТО, Україна може отримати надійні гарантії безпеки

Україна не повинна і не буде відмовлятися від євроатлантичної інтеграції, яка закріплена на найвищому – конституційному рівні, зауважує у розмові з Фокусом політолог Дмитро Левусь.

"Заяви Дональда Трампа про те, що Україна ніколи не буде членом НАТО слід просто брати до уваги, не більше того, оскільки президенти США приходять і йдуть та й світова без пекова кон’юнктура теж змінюється, створюються регіональні альянси, тощо. Слід підкреслити, що в усіх європоцентричних безпеково-оборонних ініціативах буде місце для України. Це однозначно, бо Україна йде туди з суттєвим внеском, а не як проблема. Ми – єдина мобілізована країна, яка протистоїть агресивному ворогу і веде з РФ велику сучасну війну, яку з 1945 року ніхто не вів. У цьому сенсі альтернативним виглядає альянс з Великобританією, Скандинавією, Польщею", — акцентує політолог.

Більшість експертів підкреслюють необхідність подальшого руху України до НАТО, попри заяви Трампа Фото: Getty Images

Цілком можливою, вважає експерт, також видається побудова колективної без пекової структури довкола ядерної зброї Франції і Великобританії, з чим, до речі, погоджується перша економіка Європи в обличчі Берліну. "Історія з європейським миротворчим контингентом в Україні також є одним з етапів створення такого довкола ядерного альянсу", — резюмує Дмитро Левусь. На думку політолога, наразі перспективи щодо ефективності НАТО з огляду на позицію Білого дому виглядають достатньо туманними для європейців і тому чимало країн ЄС шукають альтернативу та бачать її якраз у союзі з Україною.

Таким чином більшість експертів, з якими поспілкувався Фокус, підкреслюють необхідність подальшого руху України до НАТО, попри заяви Трампа. Поряд з тим, аналітики акцентують на важливості альтернативної без пекової кооперації Києва з європейцями. До речі, про європейців. 2-4 квітня у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі пройде зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, куди, як заявили у Вашингтоні, прибуде держсекретар США Марко Рубіо. За словами речниці Держдепу Теммі Брюс, пан Рубіо, серед іншого, обговорить "забезпечення тривалого миру в Україні". Це буде перша зустріч головних дипломатів держав-членів Альянсу з моменту повернення до Білого дому Дональда Трампа.