Провал мирних перемовин: що показали і приховали домовленості України, США та РФ в Ер-Ріяді

У вівторок, 25 березня в Ер-Ріяді завершився триденний переговорний марафон за участі делегацій України, США та Росії після якого стало відомо про досягнуту домовленість щодо безпечного судноплавства на Чорному морі, а також відмову від ударів по енергетичних об’єктах. Чи ближче ми стали до миру, з’ясовував Фокус.

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Після переговорів у Ер-Ріяді, які тривали з минулої неділі і фактично фінішували у вівторок, 25 березня, Україна, США та РФ озвучили свої позиції щодо досягнутих домовленостей, які стосуються безпечного судноплавства у Чорному морі і мораторію на удари по об’єктам енергетичної інфраструктури. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявив, що у випадку порушення домовленостей сторони будуть звертатися до Сполучених Штатів Америки як гаранта виконання взятих зобов’язань. Крім того, голова держави додав, що російська сторона вже намагається маніпулювати щодо зняття санкцій, як умови припинення вогню в Чорному морі.

Володимир Зеленський заявив, що у випадку порушення домовленостей сторони будуть звертатися до США як гаранта виконання взятих зобов"язань

Кремль дійсно в обмін на реалізацію досягнутих у Ер-Ріяді домовленостей, висунув цілу низку вимог, що стосуються зняття санкцій з сільськогосподарського сектору РФ. Між тим президент США Дональд Трамп під час офіційної зустрічі з американськими послами у вечорі 25 березня зауважив, що Вашингтон таки розгляне усі висунуті Росією вимоги. Загалом, коментуючи серію переговорів у Ер-Ріяді, очільник Білого дому констатував: "Ми досягли значного прогресу у питанні "Україна-Росія". Побачимо, що будемо далі. Ми продовжуємо серйозні дискусії і я б сказав, що все йде добре".

Між тим експерти, з якими поспілкувався Фокус, ніякого прогресу на шляху до встановлення миру за підсумками переговорів у Саудівській Аравії не побачили.

Перемовини у Ер-Ріяді пройшли за російським сценарієм

Коментуючи Фокусу підсумки перемовин у Ер-Ріяді, політолог-міжнародник Максим Несвітайлов зауважив: "Безумовний плюс для нас полягає в тому, що ми зіграли на випередження і передали Штатам конкретний список конкретних об’єктів, ураження яких сприйматимемо як порушення домовленостей щодо не завдавання ударів по енергетиці чи то пак інфраструктурі. З кораблями, звісно, буде важче, але загалом, якщо говорити юридичною мовою, то весь постпереговорний трек виглядає нікчемним. Президент Зеленський каже, що у разі порушення домовленостей Україна апелюватиме до США. Але питання: а що робитимуть Сполучені Штати? Тобто, де чітко виписані і озвучені наслідки для сторін у разі порушення домовленостей? Цього всього не має, а відтак усі ці розмови про якийсь прогрес — не більше, аніж мильна бульбашка".

На переконання експерта, за підсумками перемовин у Ер-Ріяді Росія залишилася в максимальному виграші: "Путін, перебуваючи в ейфорії, тим не менше, послідовно-прагматично йде наступним шляхом: намагається вибити ЗСУ з території РФ і сконцентрувати усі зусилля для задіяння наступального потенціалу на лінії фронту. І лише тоді, коли цей потенціал буде вичерпано, Путін зупиниться і почне правдами – не правдами затягувати час: порушувати умови перемир’я, провокувати Україну, окопуючись тим часом, мінуючи території і паралельно здійснюючи заходи для перекриття нам допомоги від партнерів".

Дональд Трамп: "Ми досягли значного прогресу у питанні "Україна-Росія". Побачимо, що будемо далі. Ми продовжуємо серйозні дискусії і я б сказав, що все йде добре" Фото: Getty Images

Висловивши переконання у тому, що наразі усе йде саме за російським сценарієм, Максим Несвітайлов констатував: "Звісно, можна гіпотетично припустити, що дипломатичні ігри у Ер-Ріяді – це такий собі хитрий і виважений хід з боку Білого дому, але коли ти дивишся, як Трамп цілий Божий день своєї комунікації присвячує розбіркам щодо того, що десь там у одному з регіональних Капітоліїв повісили його "негарний" портрет, будь-які ілюзії розвіюються миттєво, як ранковий туман. Одним словом, все виглядає таким чином, що переговорний трек у Ер-Ріяді пройшов чітко за написаними у Кремлі нотами".

Політолог припустив, що українська сторона, розуміючи усе, що відбувається і намагаючись не "ранити" зайвий раз самолюбство Трампа, прагне, зберігаючи американську допомогу і доступ до розвідданих, максимально підготуватися спільно з європейцями до плану "Б": подальшого протистояння з РФ, де США вже не гратимуть вирішальної ролі.

Які тактичні маневри у Ер-Ріяді демонстрували Україна, США та РФ

Політолог Олег Лісний у розмові з Фокусом загальний підсумок переговорного марафону у Саудівській Аравії характеризує лаконічно: "Домовилися домовлятися". "Зверніть увагу на те, що усі проміжні мирні компоненти, які були озвучені сторонами за підсумками серії зустрічей у Ер-Ріяді моделюються у майбутньому часі. Але одна фраза з заяви президента Зеленського, яка є вельми показовою, звучала так, що Україна, мовляв, навіть не сподівається на те, що росіяни дотримуватимуться домовленостей. Тобто, насправді Київ, на моє переконання, чудово розуміє "вагу" цих домовленостей, але при цьому, що важливо, зберігає контакти зі США, які, на жаль, перебувають у полоні ілюзій щодо РФ".

З урахуванням того, що російська сторона максимально затягує час задля досягнення своїх цілей, наголошує експерт, Україні слід вести зі США "максимально стриманий і прагматичний діалог". "Ми, на відміну від Трампа і його команди, прекрасно знаємо, що росіяни нічого з домовленого де-факто не виконуватимуть. Ба більше того, особисто я переконаний у тому, що росіяни, діючи у парадигмі Громика (Андрій Громико — відомий радянський дипломат, міністр закордонних справ СРСР – ред.) занурюватимуться в деталі, і, чіпляючись до кожної літери та коми в досягнутих домовленостях, дотискатимуть своє. Інакше кажучи, Кремль, якому зараз не потрібен ніякий мир і жодні паузи, максимально затягуватиме процес", — підкреслює Олег Лісний.

Резюмуючи, експерт зауважив наступне: "Певна пікантність ситуації полягає в тому, що є російська школа Громика і є школа Трампа, яка так само базується на правилі: "Дотискай, дотискай, дотискай". І ці дві школи, зіштовхнувшись, подовжують безбожно рубатися, не виносячи при цьому "сор из избы". І в цій ситуації те, що ми зберегли діалог зі США – це вже дуже немало. Крім того, вкрай важливо, що ми таки зуміли добитися того, що про Україну не говорять без України. Попри це, маємо розуміти, що насправді ми лише під’їжджаємо до того тунелю, де мало б проглядатися світло на шляху до встановлення миру. Тобто, усі перемовини у Ер-Ріяді – це тактичні маневри сторін, не понад тим".

Чому домовленості у Саудівській Аравії не вселяють оптимізму

Політолог Максим Джигун переконаний у тому, що Сполучені Штати своїми спонтанно-ситуативними заборонами військової та іншої підтримки буквально штовхнули Україну у вихор вразливості. "Адміністрація Трампа, грубо кажучи, змусила нас пристати на абсолютно неприйнятні, незручні і небезпечні перемовини у Ер-Ріяді. Так, це не був прямий контакт з росіянами, як це анонсували американці, але це аж ніяк не зменшує градус небезпеки на даному етапі. Зрештою, Україна, під тиском Сполучених Штатів, погодилася на якісь абсолютно незрозумілі формати перемир’я в енергетиці та морі. Натомість все, що ми можемо отримати – це продовження військового тероризму з боку РФ і відсутність жодних механізмів, які могли б нас захистити у разі невиконання Росією досягнутих домовленостей", — акцентує експерт у розмові з Фокусом.

За підсумками тривалих перемовин у Ер-Ріяді, констатує політолог, приводів для оптимізму для України є, м’яко кажучи, небагато. Наразі ж, зауважує Максим Джигун, Україні, яка в ситуації, що склалася, зробила усе, що могла, залишається спостерігати за тим, яким чином реагуватимуть США, коли Путін опуститься до рівня нижче плінтусу усі домовленості, досягнуті у Саудівській Аравії. А в тому, що Москва "цинічно потопчеться" по цим домовленостям експерт не має ані краплинки сумніву. Відтак, констатує політолог, наразі є надія на те, що терпець Трампа увірветься швидше, аніж терпець українців, які публічно заявлять, що з таким союзником, яким нині є США, жодних ворогів насправді і непотрібно. Єдиною ознакою того, що США "врешті схаменуться" Максим Джигун вважає постійне збільшення кількості забаганок Кремля у мирному треку, що на його думку, врешті заб’є останній цвях в труну витримки Білого дому.