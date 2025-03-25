Перемир'я в морі та в енергетиці: Зеленський оголосив про домовленості з РФ та США (відео)

Україна домовилась про перемир'я на російсько-українській війні, повідомив президент Зеленський.

Related video

Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленості з Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки щодо перемир'я на російсько-українській війні. Є угода про паузу в ударах на морі та по об'єктах енергетики. Про це Зеленський заявив під час пресконференції, яка транслювалась у YouTube-каналі офісу президента.

Зі слів українського президента, є чіткі домовленості по чотирьох пунктах, але відрізняється позиція Києва та Москви щодо п'ятого пункту (так званого стейтменту). Щодо початку перемир'я, то воно почнеться після публічного виступу Вашингтону.

"Коли Вашингтон вийде з двома стейтментами, то тиша на воді та по енергетиці повинна працювати, на їх думку", — повідомив Зеленський, зауваживши, що все залежить від команд військовим.

30-денне перемир'я - заява Зеленського 25 березня

30-денне перемир'я — деталі

Умови перемир'я на російсько-українській війні:

тиша на Чорному морі — тобто відсутність ударів по цивільних суднах та по портовій інфраструктурі; відсутність ударів по енергетиці РФ та України. Київ передасть США список об'єктів, по яких росіянам не можна стріляти; налагоджується система моніторингу, яким можуть займатись Туреччина, Саудівська Аравія тощо; подальша робота над досягнення "стабільного миру". Даний пункт внесений США, зауважив Зеленський.

П'ятий пункт має різні версії:

для України — ідеться про обмін полоненими військовими та цивільними, а також повернення викрадених дітей;

для РФ — скасування деяких обмежень по торгівлі сільгосппродукцією та добривами.

Заява РФ щодо перемир'я

Кремль оголосив про власне бачення умов перемир'я на російсько-українській війні, написало росЗМІ "РИА Новости" у Telegram-каналі. Кремль уточнив, що перші два пункти щодо "тиші" в морі та в енергетиці вступлять у дію лише після скасування санкцій проти "Россельхозбанка" та підключення його до системи SWIFT. Росіяни також вказали, що для них енергетичне перемир'я, виявляється, почалось з 18 березня. Москва пояснила, що думає над тим, як будуть "виходити з домовленостей", якщо хтось порушить перемир'я.

Зазначимо, 25 березня в Ер-Ріяді завершився другий раунд переговорів США та України щодо режиму тиші. Перед цим відбувся 12-годинний раунд переговорів американців з делегацією РФ, а раніше — спілкування делегацій США та України. Фокус писав про людей, яких Кремль делегував на переговори: сенатора Держдуми, який у минулому працював у МЗС РФ, та генерала розвідки, який потрапив в немилість після провалу спецоперацій з підготовки вторгнення.

Нагадуємо, 24 березня видання The Financial Times розповіло про тривоги Румунії та Болгарії щодо перемир'я на Чорному морі.