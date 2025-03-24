"Нервово стежать": Румунію та Болгарію турбує перемир'я в Чорному морі та плани РФ

Вашингтон та Москва можуть укласти угоду щодо Чорного моря, не зважаючи на інтереси країн, які на нього виходять, написали журналісти.

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Уряди Румунії та Болгарії хвилюються через можливі зміни у Чорному морі через домовленості Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Протягом трьох років вдавалось обмежувати дії російського флоту. Після домовленостей він зможе діяти вільніше, побоюються причорноморські країни. Про ситуацію написало видання The Financial Times.

Видання поспілкувалось з неназваними офіційними особами з уряду Румунії та Болгарії. Коментарі з Туреччини, Грузії та України не наводяться. Анонімні офіційні особи з Будапешта та Софії пояснили, що хвилюються через зміну "статус-кво", яке на сьогодні склалось у Чорному морі. Побоювання стосуються того, що через укладання перемир'я російські військові кораблі почуватимуться вільніше.

"Чорноморські країни Європи нервово спостерігають за американсько-російськими мирними переговорами щодо України. [Вони] побоюються будь-яких суттєвих змін статус-кво в Чорному морі, враховуючи, що це розширить зону операцій російського флоту", — розповіли джерела журналістів.

У статті нагадали, що Україна провела "блискучу" операцію з витіснення військових кораблів РФ. Тепер причорноморські країни розуміють, що будь-яка угода Вашингтона та Москви буде вигідною Кремлю. При цьому ніхто не питатиме інші столиці, чого вони хочуть, уточнили співрозмовники FT.

"Це наш район, і ми не довіряємо росіянам, якщо їм надано більше свободи діяти", — навело медіа слова одного з чиновників.

В підсумку журналісти процитували спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа. Посадовець заявив, що має позитивні передчуття щодо домовленостей по Чорному морю.

30-денне перемир'я — деталі

Зазначимо, президент США Дональд Трамп запропонував Україна та РФ укласти 30-денне перемир'я, яке стосувалося б припинення вогню на суші, а також в повітрі та на морі. Схожу пропозицію висунув президент Володимир Зеленський після розмови з європейськими партнерами. Різниця двох ідей полягала в тому, що Трамп вимагав всеосяжне перемир'я, а українці часткове з огляду на складність контролю тисячокілометрової лінії фронту. Після особистої розмови очільників Вашингтона та Москви Кремль повідомив, що начебто може погодитись на припинення ударів по енергетиці, а для перемир'я Україні слід припинити постачання зброї та зупинити мобілізацію.

23-24 березня почались зустрічі делегація РФ та України з делегацією США. Які підсумки перемовин і чи будуть якісь домовленості, на цю годину не відомо.

Нагадуємо, 24 березня російська компанія ТКТ повідомила, що втратила можливість транспортувати нафту з Казахстану в Новоросійськ. Тим часом 21 січня депутат Саратовської області запропонував перейменувати Чорне море.