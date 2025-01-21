Передивилися Трампа: в РФ пропонують перейменувати Чорне море

Автор ідеї заявив, що не претендує на те, щоб інші країни, які мають вихід до Чорного моря, визнавали зміну назви, і що це тільки для "внутрішньоросійського користування".

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В РФ вразилися інавгураційною промовою президента США Дональда Трампа, в якій він заявив про перейменування Мексиканської затоки в Американську, і запропонували перейменувати Чорне море. Про це пишуть в телеграм-каналі "Осторожно, новости", який пов'язують із ведучою Ксенією Собчак.

Зазначається, що ця оригінальна ідея спала на думку депутату Саратовської облдуми від КПРФ Денису Буланову. Він запропонував змінити назву Чорного моря на Руське, бо нібито воно так століттями називалося, про що написано у давньоруських літописах.

"Ідея переосмислення географічних назв набирає популярності у світовій практиці, відбиваючи прагнення країн підкреслити свою історичну та культурну ідентичність. У цьому контексті можна подумати про повернення Чорному морю його старої назви — "Руське море", — сказав він.

Журналістка "Осторожно, новости" поцікавилася у депутата, що у цій ситуації потрібно буде робити Туреччині та іншим країнам, береги яких омивають Чорне море.

"Це лише для внутрішньоросійського користування. Я не претендую на те, щоб інші країни, які мають вихід до Чорного моря, визнавали зміну назви", — заявив Буланов.

Нагадаємо, що 20 січня у своїй промові Дональд Трамп заявив, що збирається перейменувати Мексиканську затоку та висловив бажання "забрати собі" Панамський канал.

Своєю чергою президентка Мексики запропонувала Трампу перейменувати США. Клаудія Шейнбаум показала карту 1607 року, на якій Північна Америка належить Мексиці і пожартувала про "Мексиканську Америку".