"Звучить мило": президентка Мексики запропонувала Трампу перейменувати США (відео)

Клаудія Шейнбаум показала карту 1607 року, на якій Північна Америка належить Мексиці. І пожартувала про "Мексиканську Америку".

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Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум у середу запропонувала перейменувати Північну Америку, включно зі Сполученими Штатами, на "Мексику" і показала історичну мапу у відповідь на обіцянку обраного президента США Дональда Трампа перейменувати Мексиканську затоку на "Затоку Америки". Про це пише Reuters.

Клаудія Шейнбаум показала карту 1607 року, на якій Північна Америка належить Мексиці

"Мексиканська Америка, це звучить заманливо", — пожартувала Шейнбаум, вказуючи на карту 1607 року, на якій можна побачити, що Північна Америка раніше належала Мексиці.

Спеціально запрошений колишній міністр культури Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реал, який обіймає посаду голови мексиканського офісу в Раді Європи, навіть зробив історичну довідку.

"Річ у тім, що назва "Мексиканська Америка" визнана з 17 століття саме як назва всієї північної частини американського континенту", — сказав доктор Альфонсо Суарес і наголосив, що ця назва була визнана на міжнародному рівні й використовувалася сотні років тому.

На карті 1607 року, створеній на замовлення Голландської Ост-Індської компанії, територія США позначена саме як "Мексиканська Америка".

Що стосується Мексиканської затоки, Суарес дель Реал заявив, що ця назва визнана на міжнародному рівні і використовується як морський навігаційний орієнтир уже сотні років.

Трамп висунув ідею перейменування затоки, що тягнеться від Флориди до мексиканського Канкуна, на пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго 7 січня, на якій він презентував широку експансіоністську програму, включно з можливістю взяття під контроль Панамського каналу і Гренландії.

Шейнбаум також заявила, що неправда, що Мексикою "керують картелі", як сказав Трамп.

"У Мексиці всім керують люди", — сказала вона, додавши, що проблема безпеки вирішується.

Незважаючи на перепалку, Шейнбаум повторила, що очікує на позитивні відносини між двома країнами.

"Я думаю, що будуть хороші відносини. У президента Трампа свій спосіб спілкування", — сказала вона.

На пресконференції в Мар-а-Лаго обраний президент США Дональд Трамп знову заявив про намір запровадити серйозні мита проти Канади та Мексики через те, що через ці країни до США потрапляють наркотики та нелегальні мігранти.

Дональд Трамп хоче перейменувати Мексиканську затоку

"Мексика повинна припинити дозволяти мільйонам людей приїжджати в нашу країну. Ми введемо дуже серйозні мита проти Мексики і Канади, тому що Канада теж дозволяє таким людям потрапляти до нас", — заявив він під час прес-конференції.

Трамп також повідомив, що найближчим часом планує перейменувати Мексиканську затоку на "Затоку Америки". І повідомив, що не відкидає можливість використання "військового або економічного примусу" для досягнення своєї мети із завоювання Гренландії та Панамського каналу.