"Звучит мило": президент Мексики предложила Трампу переименовать США (видео)

Клаудия Шейнбаум показала карту 1607 года, на которой Северная Америка принадлежит Мексике. И пошутила про "Мексиканскую Америку".

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Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в среду предложила переименовать Северную Америку, включая Соединенные Штаты, в "Мексику" и показала историческую карту в ответ на обещание избранного президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки". Об этом пишет Reuters.

Клаудия Шейнбаум показала карту 1607 года, на которой Северная Америка принадлежит Мексике

"Мексиканская Америка, это звучит заманчиво", — пошутила Шейнбаум, указывая на карту 1607 года, на которой можно увидеть, что Северная Америка ранее принадлежала Мексике.

Специально приглашенный бывший министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реал, который занимает пост главы мексиканского офиса в Совете Европы, даже сделал историческую справку.

"Дело в том, что название "Мексиканская Америка" признано с 17 века именно как название всей северной части американского континента", – сказал доктор Альфонсо Суарес и подчеркнул, что это название было признано на международном уровне и использовалось сотни лет назад.

На карте 1607 года, созданной по заказу Голландской Ост-Индской компании, территория США обозначена именно как "Мексиканская Америка".

Что касается Мексиканского залива, Суарес дель Реал заявил, что это название признано на международном уровне и используется в качестве морского навигационного ориентира уже сотни лет.

Трамп выдвинул идею переименования залива, простирающегося от Флориды до мексиканского Канкуна, на пресс-конференции в своем имении Мар-а-Лаго 7 января, на которой он представил широкую экспансионистскую программу, включая возможность взятия под контроль Панамского канала и Гренландии.

Шейнбаум также заявила, что неправда, что Мексикой "управляют картели", как сказал Трамп.

"В Мексике всем управляют люди", — сказала она, добавив, что проблема безопасности решается.

Несмотря на перепалку, Шейнбаум повторила, что ожидает позитивных отношений между двумя странами.

"Я думаю, что будут хорошие отношения. У президента Трампа свой способ общения", — сказала она.

На пресс-конференции в Мар-а-Лаго избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении ввести серьезные пошлины против Канады и Мексики за то, что через эти страны в США попадают наркотики и нелегальные мигранты.

Дональд Трамп хочет переименовать Мексиканский залив

"Мексика должна прекратить позволять миллионам людей приезжать в нашу страну. Мы введем очень серьезные пошлины против Мексики и Канады, потому что Канада тоже позволяет таким людям попадать к нам", — заявил он в ходе пресс-конференции.

Трамп также сообщил, что в ближайшее время планирует переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки". И сообщил, что не исключает возможность использования "военного или экономического принуждения" для достижения своей цели по завоеванию Гренландии и Панамского канала.