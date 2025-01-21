Пересмотрели Трампа: в РФ предлагают переименовать Черное море: в РФ предлагают переименовать Черное море

Автор идеи заявил, что не претендует на то, чтобы другие страны, которые имеют выход к Черному морю, признавали изменение названия, и что это только для "внутрироссийского пользования".

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В РФ воодушивились инаугурационной речью президента США Дональда Трампа, в которой он заявил о переименовании Мексиканского залива в Американский, и предложили переименовать Черное море. Об этом пишут в телеграм-канале "Осторожно, новости", который связывают с ведущей Ксенией Собчак.

Отмечается, что эта оригинальная идея пришла в голову депутату Саратовской облдумы от КПРФ Денису Буланову. Он предложил изменить название Черного моря на Русское, потому что якобы оно так веками называлось, о чем написано в древнерусских летописях.

"Идея переосмысления географических названий набирает популярность в мировой практике, отражая стремление стран подчеркнуть свою историческую и культурную идентичность. В этом контексте можно подумать о возвращении Черному морю его старого названия — "Русское море", — сказал он.

Журналистка "Осторожно, новости" поинтересовалась у депутата, что в этой ситуации нужно будет делать Турции и другим странам, берега которых омывают Черное море.

"Это только для внутрироссийского пользования. Я не претендую на то, чтобы другие страны, которые имеют выход к Черному морю, признавали изменение названия", — заявил Буланов.

Напомним, что 20 января в своей речи Дональд Трамп заявил, что собирается переименовать Мексиканский залив и выразил желание "забрать себе" Панамский канал.

В свою очередь президент Мексики предложила Трампу переименовать США. Клаудия Шейнбаум показала карту 1607 года, на которой Северная Америка принадлежит Мексике и пошутила о "Мексиканской Америке".