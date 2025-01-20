"Золотая эра Америки: Трамп официально стал 47 президентом США, основные тезисы из его речи
Трамп пообещал расширение США, лучшую армию в мире и дешевые энергоресурсы. В речи он ни одного слова не сказал об Украине.
Дональд Трамп официально стал 47 президентом Соединенных штатов Америки. 20 января он принес присягу и вступил в должность. Фокус собрал основные тезисы его инаугурационной речи.
В начале инаугурационной речи обратился ко всем бывшим президентам, присутствующим на церемонии, а далее заявил о начале "золотой эры" для Америки. Он также добавил, что за последние восемь лет испытал "испытаний и вызовов" больше, чем любой президент США в истории.
"Моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен Богом, чтобы снова сделать Америку великой. Я буду человеком, который установит мир во всем мире. Буду измерять силу не только битвами которые мы выиграли, но и войнами которые мы закончили. Моим самым большим наследием будет наследие миротворца и объединителя", — сказал Трамп.
Основные тезисы речи Дональда Трампа
- Дональд Трамп пообещал, что сегодня, 20 января, подпишет серию исторических президентских указов.
- Пообещал ввести на южной границе (на границе США и Мексики) режим чрезвычайной ситуации и начать "процесс возвращения миллионов преступных иностранцев туда, откуда они пришли". Президент также анонсировал отправку войск на южную границу США, чтобы остановить "вторжение" нелегальных мигрантов.
- Заявил, что вместо налогообложения собственных граждан, США введет тарифы и налоги для иностранных государств, чтобы обогатить собственных граждан и создать внешнюю налоговую службу для сбора всех тарифов, пошлин и доходов. Это, по его мнению, принесет огромные суммы денег из иностранных источников.
- Пообещал подписать исполнительный указ о прекращении правительственной цензуры и возвращении свободы слова в Америке.
- Сказал, что США увеличат добычу нефти и снизят цену на энергоресурсы и будут экспортировать их по всему миру.
- Заявил, что с сегодняшнего дня, официальная политика США такова — существует только два пола — мужской и женский.
- Пообещал переименовать Мексиканский пролив и выразил желание "забрать себе" Панамский канал и установить американский флаг на Марсе.
- Заявил, что США построят лучшую армию в мире и будут расширяться. "США будут расширяться. Наши предки пересекали океаны, пустыни, мы покоряли огромные горы, мы покоряли космос, мы расщепляли атом. Нет ничего, что Америка не могла бы сделать" — сказал Трамп.
На инаугурации об Украине и обещании завершить войну за 24 часа 47 президент США ничего не сказал.
Напомним, что перед инаугурацией после мессы в епископальной церкви Св. Иоанна на площади Лафайет в Вашингтоне Дональд и Мелания Трамп отправились в Белый дом на традиционную чайную церемонию с уходящим президентом Джо Байденом и его женой Джилл Байден,