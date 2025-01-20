"Золотая эра Америки: Трамп официально стал 47 президентом США, основные тезисы из его речи

Трамп пообещал расширение США, лучшую армию в мире и дешевые энергоресурсы. В речи он ни одного слова не сказал об Украине.

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Дональд Трамп официально стал 47 президентом Соединенных штатов Америки. 20 января он принес присягу и вступил в должность. Фокус собрал основные тезисы его инаугурационной речи.

В начале инаугурационной речи обратился ко всем бывшим президентам, присутствующим на церемонии, а далее заявил о начале "золотой эры" для Америки. Он также добавил, что за последние восемь лет испытал "испытаний и вызовов" больше, чем любой президент США в истории.

"Моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен Богом, чтобы снова сделать Америку великой. Я буду человеком, который установит мир во всем мире. Буду измерять силу не только битвами которые мы выиграли, но и войнами которые мы закончили. Моим самым большим наследием будет наследие миротворца и объединителя", — сказал Трамп.

Основные тезисы речи Дональда Трампа

Дональд Трамп пообещал, что сегодня, 20 января, подпишет серию исторических президентских указов.

Пообещал ввести на южной границе (на границе США и Мексики) режим чрезвычайной ситуации и начать "процесс возвращения миллионов преступных иностранцев туда, откуда они пришли". Президент также анонсировал отправку войск на южную границу США, чтобы остановить "вторжение" нелегальных мигрантов.

Заявил, что вместо налогообложения собственных граждан, США введет тарифы и налоги для иностранных государств, чтобы обогатить собственных граждан и создать внешнюю налоговую службу для сбора всех тарифов, пошлин и доходов. Это, по его мнению, принесет огромные суммы денег из иностранных источников.

Пообещал подписать исполнительный указ о прекращении правительственной цензуры и возвращении свободы слова в Америке.

Сказал, что США увеличат добычу нефти и снизят цену на энергоресурсы и будут экспортировать их по всему миру.

Заявил, что с сегодняшнего дня, официальная политика США такова — существует только два пола — мужской и женский.

Пообещал переименовать Мексиканский пролив и выразил желание "забрать себе" Панамский канал и установить американский флаг на Марсе.

Заявил, что США построят лучшую армию в мире и будут расширяться. "США будут расширяться. Наши предки пересекали океаны, пустыни, мы покоряли огромные горы, мы покоряли космос, мы расщепляли атом. Нет ничего, что Америка не могла бы сделать" — сказал Трамп.

На инаугурации об Украине и обещании завершить войну за 24 часа 47 президент США ничего не сказал.

Напомним, что перед инаугурацией после мессы в епископальной церкви Св. Иоанна на площади Лафайет в Вашингтоне Дональд и Мелания Трамп отправились в Белый дом на традиционную чайную церемонию с уходящим президентом Джо Байденом и его женой Джилл Байден,