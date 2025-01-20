"Добро пожаловать домой": чета Трампов прибыла в Белый дом на чаепитие с Байденами (видео)

Эта встреча отличалась от того, что происходило четыре года назад. Тогда Трамп не только не приехал на инаугурацию Байдена, но и проигнорировал чайную церемонию.

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После мессы в епископальной церкви Св. Иоанна на площади Лафайет в Вашингтоне Дональд и Мелания Трамп отправились в Белый дом на традиционную чайную церемонию с уходящим президентом Джо Байденом и его супругой Джилл Байден, пишет Sky News.

На пороге Байден сказал Трампу: "Добро пожаловать домой".

Их встреча резко контрастирует с тем, что было четыре года назад, когда Трамп отказался признать победу Байдена на выборах или присутствовать на его инаугурации. На этот раз будущий и уходящий президенты поедут в одной машине, присоединившись к кортежу, который отправится в Капитолий позднее сегодня.

Джо и Джилл Байден встречают преемника на посту президента США Фото: Getty

В свою очередь избранный вице-президент Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс также встречаются с вице-президентом Камалой Харрис и вторым джентльменом Дагом Эмхоффом.

Говоря о стиле будущей и уже бывшей первых леди, то Мелания выглядела роскошно в темно-синем ансамбле, состоящем из пальто от бренда Adam Lippes, шляпы-канотье и туфлей в тон. В свою очередь Джилл Байден выбрала яркое синее пальто с поясом, дополнив его туфлями и перчатками такого же цвета.

В отличие от Мелании, Джилл выглядела куда более веселой и широко улыбалась. В свою очередь Мелания была предельно серьезна, а глаза прятала под шляпой.

Дональд Трамп будет приведен к присяге на исторический второй срок в качестве президента США в 12:00 по местному времени (19:00 – по киевскому), обещая новый "золотой век" для Америки. Морозная погода вынудила церемонию инаугурации 78-летнего президента в Вашингтоне провести в помещении.

Республиканец поклялся выпустить серию указов, которые уничтожат наследие уходящего президента Джо Байдена, и начать немедленную депортацию нелегальных мигрантов. Если Трамп нарисовал антиутопическую картину "американской бойни" на своей первой инаугурации в 2017 году, то на этот раз он предлагает более оптимистичное обещание "совершенно нового дня" для Соединенных Штатов. "Я буду действовать с исторической скоростью и силой и решу каждый кризис, с которым столкнулась наша страна", — сказал Трамп на митинге накануне инаугурации, где он танцевал с группой Village People.

Перед инаугурацией Трамп устроил самый дорогой ужин при свечах в истории, где собрались сверхбогатые люди.

Ранее Фокус писал, чьи интересы будет защищать Дональд Трамп и его друзья-миллиардеры.