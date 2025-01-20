Не меньше $200 млн: Трамп провел самый дорогой в мире ужин при свечах, — BILD

Входной билет на ужин стоил миллион долларов, что в два раза больше, чем в прошлый раз, когда Дональд Трамп готовился к первой инаугурации.

Related video

Традиционный ужин при свечах, который проходит перед инаугурацией президента США, состоялся накануне вечером в Национальной галерее в Вашингтоне. По мнению Bild, мероприятие, организованное Дональдом Трампом, может стать самым дорогим за всю историю.

Входные билеты на ужин стоили миллион долларов, однако гостей это не смутило: в зале был полный аншлаг. Среди присутствующих были Илон Маск, глава Amazon Джефф Безос со своей возлюбленной Лорен Санчес, Мукеш и Нита Амбани, миллиардеры из Индии, отгулявшие недавно свадьбу младшего сына за $600 млн, и многие другие.

На мероприятии действовал строгий дресс-код: для мужчин фраки были обязательны, а дамы появились в вечерних платьях от ведущих дизайнеров. Присутствовать на мероприятии могли только те, кто пожертвовал не менее миллиона долларов "комитету по принятию присяги". Однако пожертвования считаются хорошей инвестицией. Многие из гостей — известные бизнесмены, желающие сотрудничать с будущим правительством.

Вырученные средства пойдут на оплату торжеств сегодняшней церемонии. Ожидалось, что выручка превысит $200 миллионов долларов. Примечательно, что на первой инаугурации Трампа гостям, которые хотели приблизиться к будущему президенту, пришлось заплатить "всего" $500 тысяч.

Среди гостей вечера были Илон Маск и Джефф Безос

Дональд Трамп вместе с женой поднялся на сцену и выступил перед гостями. Если раньше он всегда импровизировал, то в этот раз прочитал текст без всяческих вариаций.

"Это был прекрасный день, а завтра будет еще более прекрасный день. Завтра мы начнем спасать нашу страну и снова сделаем Америку великой", – сказал он под аплодисменты.

Примечательно, что Трамп, который обычно любит импровизировать во время речей, зачитал текст и строго его придерживался. Он поблагодарил свою жену и семью. Теплые слова прозвучали в адрес его невестки Лары Трамп, которая, будучи главой республиканцев, обеспечила единство партии в поддержку Трампа во время предвыборной кампании.

Политик рассказал о прекращении огня в Газе и освобождении заложников, пообещал положить конец катастрофе и упадку США за последние несколько лет, а также заверил, что его последующие четыре года в Белом доме "будут более успешными, чем первые четыре"

"Вторжение на нашу границу прекратится завтра. Мы снизим инфляцию и выпустим на волю жидкое золото. Знаете, что это? У нас под реками больше, чем у кого-либо другого. Мы будем бурить, бурить, бурить и снижать цены. Верные нашему девизу: Обещания даны, обещания выполнены", – заявил он. Нельзя не отметить, что на ужине Мелания Трамп в очередной раз выгуляла роскошный ансамбль за тысячи долларов. Она блистала в черной юбке Carolina Herrera с пайетками, которую сочетала с пальто-накидкой Saint Laurent и блузкой Dolce & Gabbana,

Ранее Фокус писал, что надела Мелания Трамп на первое публичное мероприятие, и чего ждать миру от инаугурации Трампа.