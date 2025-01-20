На старте: в чем появилась Мелания Трамп на первой официальной церемонии в канун инаугураии

На церемонию возложения венков Мелания Трамп выбрала наряд, соответствующий случаю, но традиционно дорогой.

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54-летняя Мелания Трамп, которая вскоре второй раз станет первой леди, уже вливается в грядущую общественную жизнь. В частности, вместе с мужем она посетила церемонию возложения венков ​​у могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище накануне инаугурации, сообщает WWD.

В соответствии с траурным событием она выбрала двубортное черное пальто-накидку от Dior. Бывшая модель надела черные сапоги Christian Louboutin до колен на дождливое мероприятие на 639-акровом кладбище, на котором находится более 400 000 надгробий. Могила Неизвестного солдата служит символической могилой для всех погибших на войне, чьи останки не были найдены или идентифицированы. Она началась с одного неизвестного военнослужащего времен Первой мировой войны, а теперь там покоятся останки трех неопознанных военнослужащих.

Возложение венков

В свою очередь Уша Венс, жена будущего вице-президента Джея Вэнса выделялась среди присутствующих в эффектном белом двубортном пальто.

Дети Трампа Тиффани, Иванка, Эрик и Дональд-младший также находились на ступенях Мемориального амфитеатра, как и внуки избранного президента и жена Эрика Трампа Лара. Иванка Трамп появилась в ярком кашемировом пальто цвета верблюжьей шерсти с аппликацией в виде орхидеи цвета верблюжьей шерсти и платья с пуговицами-драгоценностями. Она сделала ставку на дуэт дизайнеров Oscar de la Renta, Лору Ким и Фернардо Гарсиа.

На церемонии также присутствовали дочери Трампа Иванка и Тиффани Фото: Getty

Тиффани надела серое пальто с поясом, большими квадратными карманами и пышными пуговицами.

Ранее Фокус писал, в чем Мелания Трамп прилетела в Вашингтон, а также в чем она может появиться на инаугурации.