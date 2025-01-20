На старті: у чому з'явилася Меланія Трамп на першій офіційній церемонії напередодні інавгурації

На церемонію покладання вінків Меланія Трамп обрала вбрання, відповідне до нагоди, але традиційно дороге.

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54-річна Меланія Трамп, яка незабаром вдруге стане першою леді, вже вливається в прийдешнє суспільне життя. Зокрема, разом із чоловіком вона відвідала церемонію покладання вінків біля могили Невідомого солдата на Арлінгтонському національному кладовищі напередодні інавгурації, повідомляє WWD.

Відповідно до траурної події вона обрала двобортне чорне пальто-накидку від Dior. Колишня модель одягла чорні чоботи Christian Louboutin до колін на дощовий захід на 639-акровому цвинтарі, на якому розташовано понад 400 000 надгробків. Могила Невідомого солдата слугує символічною могилою для всіх загиблих на війні, чиї останки не були знайдені або ідентифіковані. Вона почалася з одного невідомого військовослужбовця часів Першої світової війни, а тепер там поховані останки трьох неопізнаних військовослужбовців.

Покладання вінків

Натомість Уша Венс, дружина майбутнього віцепрезидента Джея Венса, вирізнялася з-поміж присутніх в ефектному білому двобортному пальті.

Діти Трампа Тіффані, Іванка, Ерік і Дональд-молодший також перебували на сходах Меморіального амфітеатру, як і онуки обраного президента та дружина Еріка Трампа Лара. Іванка Трамп з'явилася в яскравому кашеміровому пальті кольору верблюжої вовни з аплікацією у вигляді орхідеї кольору верблюжої вовни і сукні з ґудзиками-коштовностями. Вона зробила ставку на дует дизайнерів Oscar de la Renta, Лору Кім і Фернардо Гарсіа.

На церемонії також були присутні дочки Трампа Іванка і Тіффані Фото: Getty

Тіффані одягла сіре пальто з поясом, великими квадратними кишенями і пишними ґудзиками.

Раніше Фокус писав, у чому Меланія Трамп прилетіла до Вашингтона, а також у чому вона може з'явитися на інавгурації.