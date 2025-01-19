"Це буде потужно": стилістка розповіла, який образ обере Меланія Трамп на інавгурацію

Експерти в галузі стилю впевнені, що Меланія Трамп здивує публіку, але сумніваються, що вартість її вбрання буде нижчою через економічні проблеми в країні.

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До інавгурації Дональда Трампа 2025 року залишилося менше доби, і модні оглядачі вже в передчутті від образу, який на церемонію обере нова перша леді Меланія Трамп. У бесіді з USA Today стилістка Лорен А. Ротман, яка одягає гостей інавгурації та інших високопоставлених клієнтів понад 20 років, висловила впевненість, що дружина 47-го президента здивує.

"Усі люблять хороші модні моменти, незалежно від того, по який бік проходу ви перебуваєте", – підкреслила вона.

Лорен А. Ротман вибирає одяг для високопоставлених гостей на інавгурації

Відтоді, як подружжя Трампів 2021 року залишило Білий дім, колишня перша леді фактично пішла в тінь і рідко коли з'являлася на публіці. Винятком стали останні місяці, які збіглися не тільки з передвиборчою кампанією її чоловіка, а й із презентацією її мемуарів.

Очікується, що і під час другої каденції на посаді господині Білого дому вона, як і вперше, братиме участь у публічних заходах так рідко, як це вийде. Уже відомо, що місіс Трамп не планує постійно жити в президентській резиденції і ділитиме свій час між Вашингтоном, Нью-Йорком і Флоридою.

Ротман припускає, що на інавгурації своїм вбранням Меланія надішле меседж патріотизму та впевненості. Поки невідомо, що саме одягне майбутня перша леді, але Лорен не сумнівається, що це буде "потужно". Не виключено, що це буде образ, схожий на її вбрання 2017 року – сміливий сплеск кольору і досить теплий, щоб витримати холод у Вашингтоні.

Меланія Трамп на інавгурації Дональда Трампа, 20 січня 2017 року

"Цього разу вона не буде манекеном. Вона живе своїм життям, і її життя диктує, що вона не буде перебувати в Білому домі постійно. Вона перевернула всі правила, як і її чоловік", – підкреслила стилістка.

Нагадаємо, що на першій інавгурації Меланія одягла кашемірову сукню з укороченою курткою-водолазкою від Ralph Lauren пудрового блакитного кольору. Вона доповнила образ високими замшевими рукавичками в тон і такого ж кольору туфлями, а волосся зібрала у високу зачіску.

Для інавгураційного балу стиліст Меланії, франко-американський дизайнер Ерве П'єр, одягнув її у ванільну сукню з відкритими плечима, високим розрізом і шовковим червоним поясом, яка наразі перебуває в Національному музеї американської історії.

Сукня, в якій Меланія була на інавгураційному балу, зараз зберігається в музеї Фото: Getty Images

"Вона перевернула всі правила, як і її чоловік, для першої леді", – сказала Кейт Андерсен Брауер, авторка книги "Перші жінки: грація і сила сучасних перших леді Америки". Вона сумнівається, що на тлі економічних проблем у США дружина Трампа вдягнеться у щось дешевше.

"Я справді не думаю, що ми побачимо її в більш доступному одязі. Вона ніколи цього не робила. Напевно, вона б подумала, що приносить жертви (способу життя) заради того, щоб бути першою леді", — підкреслила письменниця, додавши, що Меланія являє собою сучасну ікону, особливо для виборців Трампа.

"У Меланії є амбітна якість, яку виборці Трампа, я думаю, бачать у ній як в ідеальній, ідеальній жінці, і тому для неї вона відчуває певний тиск, щоб продемонструвати цей образ", — підсумувала Брауер.

Раніше Фокус писав про найвишуканіші вбрання Меланії Трамп. Ми також розповідали, чого чекати від інавгурації Дональда Трампа.