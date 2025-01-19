Гламур і шик: 7 найвишуканіших образів Меланії Трамп

Меланія Трамп завжди обирала сукні та костюми, які підкреслювали не тільки її статус, а й природні дані.

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Напередодні інавгурації модні оглядачі із завмиранням серця чекають, у чому з'явиться на публіці нова перша леді Меланія Трамп. 54-річна колишня модель зі Словенії — з тих жінок, яка скрупульозно стежить за своїм стилем і прекрасно знає, як одягнутися так, щоб справити враження. Напередодні церемонії Фокус вирішив пригадати про найяскравіші вбрання Меланії Трамп під час першого терміну на посаді господині Білого дому і після його завершення.

20 січня 2017 року в день інавгурації Дональда Трампа його дружина привернула увагу не менше, ніж її чоловік. Вона одягла пудрово-блакитну приталену сукню, що красиво облягає її фігуру, і відповідний жакет-болеро. Усе — від американського дизайнера Ralph Lauren. Меланія доповнила свій образ відповідними рукавичками, туфлями на шпильці Manolo Blahnik і елегантною високою зачіскою. Колишня фотомодель випромінювала вишуканість і порівнювалася з іншою стильною першою леді, Жаклін Кеннеді Онассіс.

Фото: Getty

6 липня 2017 року Меланія Трамп відвідала Польщу під час своєї другої закордонної поїздки як перша леді. Туди вона з чоловіком заїхала дорогою на економічний саміт G20 у Гамбурзі. На публіці вона з'явилася в яскравій сукні, яка зверху здавалася простою темно-синьою, але ставала більш хитромудрою до низу. Сукня від іспанського дизайнера Delpozo мала барвистий принт червоного, синього і рожевого кольору під темно-синім верхом. Вбрання вона доповнила фіолетовими замшевими туфлями.

Фото: Getty

12 липня 2018 року президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп прибули на церемонію привітання і вечерю в палаці Бленхейм в Оксфордширі, Англія, організовану прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей. Палац Бленгейм — місце народження Вінстона Черчилля. Королеви на заході не було, тому Меланія затьмарила всіх інших гостей. Її стиліст Ерве П'єр вибрав для неї блідо-жовту струмливу сукню довжиною до підлоги від J.Mendel з широкою шифоновою спідницею, відкритими плечима і рукавами-накидками, які спадали з її плечей. Вона робила місіс Трамп схожою на казкову принцесу. П'єр пізніше пояснив, що блідо-жовтий відтінок був обраний, щоб "віддати данину поваги" королеві, оскільки, як відомо, він є її улюбленим.

Фото: Getty

3 червня 2019 року Дональд і Меланія Трамп відвідали державний прийом у Букінгемському палаці, влаштований Єлизаветою II. На цей захід перша леді США вибрала сукню Dior haute couture кольору слонової кістки без рукавів з вирізом у формі полум'я. Її вона доповнила високими білими рукавичками і туфлями Manolo Blahnik із замші кольору слонової кістки. Вона зібрала волосся у високу зачіску, прикрасивши її діамантовими шпильками і додавши діамантові сережки.

Фото: Getty

4 червня 2019 року подружжя Трампів прийняло принца Чарльза і його дружину Каміллу, герцогиню Корнуольську, на вечері-відповіді в резиденції американського посла, Winfield House, у Лондоні. Перша леді США одягла приголомшливу сукню Givenchy від Клер Вейт Келлер – тієї ж дизайнерки, яка створила весільну сукню Givenchy для Меган Маркл, нареченої принца Гаррі. Вбрання вартістю близько $7100 зшите з вовняного крепу з вишитим лелітками і бісером ліфом і довгими шифоновими рукавами-накидками.

Фото: Getty

Перебуваючи у Великій Британії в рамках 70-го саміту НАТО, Дональд Трамп 3 грудня 2019 року відвідав ювілейний захід у Букінгемському палаці, організований королевою Єлизаветою. З'явившись на прийомі, Меланія Трамп вразила всіх вибором свого вбрання. На ній було ефектне жовте пальто-кейп зі спадаючою накидкою від італійського модного дому Valentino. Під нього вона одягла сукню пурпурно-рожевого кольору з довгими рукавами. Місіс Трамп доповнила елегантне вбрання парою замшевих туфель Christian Louboutin So Kate, які поєднувалися з відтінком її сукні.

Фото: Getty

20 вересня 2019 року в Білому домі відбулася державна вечеря на честь прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона і його дружини Дженніфер. Для цього заходу перша леді вибрала розкішну шифонову сукню кольору морської хвилі, розроблену Жилем Менделем, креативною силою бренду J. Mendel. Ніжне вбрання з хвилеподібними ефектами на шифоні відповідало обстановці Рожевого саду. Його Меланія доповнила туфлями-човниками в тон.

Фото: Getty

Раніше Фокус писав про модні провали Меланії Трамп.