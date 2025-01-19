Гламур и шик: 7 самых изысканных образов Мелании Трамп

Мелания Трамп всегда выбирала платья и костюмы, которые подчеркивали не только ее статус, но и природные данные.

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Накануне инаугурации модные обозреватели с замиранием сердца ждут, в чем появится на публике новая первая леди Мелания Трамп. 54-летняя бывшая модель из Словении – из тех женщин, которая скрупулезно следит за своим стилем и прекрасно знает, как одеться так, чтобы произвести впечатление. Накануне церемонии Фокус решил вспомнить о самых ярких нарядах Мелании Трамп во время первого срока на посту хозяйки Белого дома и после его завершения.

20 января 2017 года в день инаугурации Дональда Трампа его жена привлекла не меньше, чем ее супруг. Она надела пудрово-голубое приталенное платье, красиво облегающее ее фигуру, и соответствующий жакет-болеро. Все – от американского дизайнера Ralph Lauren. Мелания дополнила свой образ соответствующими перчатками, туфлями на шпильке Manolo Blahnik и элегантной высокой прической. Бывшая фотомодель источала изысканность и сравнивалась с другой стильной первой леди, Жаклин Кеннеди Онассис.

Фото: Getty

6 июля 2017 года Мелания Трамп посетила Польшу во время своей второй зарубежной поездки в качестве первой леди. Туда она с супругом заехала по пути на экономический саммит G20 в Гамбурге. На публике она появилась в ярком платье, которое сверху казалось простым темно-синим, но становилось более замысловатым к низу. Платье от испанского дизайнера Delpozo имело красочный принт красного, синего и розового цвета под темно-синим верхом. Наряд она дополнила фиолетовыми замшевыми туфлями.

Фото: Getty

12 июля 2018 года президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прибыли на церемонию приветствия и ужин во дворце Бленхейм в Оксфордшире, Англия, организованный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Дворец Бленхейм – место рождения Уинстона Черчилля. Королевы на мероприятии не было, поэтому Мелания затмила всех других гостей. Ее стилист Эрве Пьер выбрал для нее бледно-желтое струящееся платье в пол от J.Mendel с широкой шифоновой юбкой, открытыми плечами и рукавами-накидками, которые ниспадали с ее плеч. Оно делало миссис Трамп похожей на сказочную принцессу. Пьер позже объяснил, что бледно-желтый оттенок был выбран, чтобы "отдать дань уважения" королеве, поскольку, как известно, он является ее любимым.

Фото: Getty

3 июня 2019 года Дональд и Мелания Трамп посетили государственный прием в Букингемском дворце, устроенный Елизаветой II. На это мероприятие первая леди США выбрала платье Dior haute couture цвета слоновой кости без рукавов с вырезом в форме пламени. Его она дополнила высокими белыми перчатками и туфлями Manolo Blahnik из замши цвета слоновой кости. Она собрала волосы в высокую прическу, украсив ее бриллиантовыми заколками и добавив бриллиантовые серьги.

Фото: Getty

4 июня 2019 года чета Трампов приняли принца Чарльза и его жену Камиллу, герцогиню Корнуольскую, на ответном ужине в резиденции американского посла, Winfield House, в Лондоне. Первая леди США надела потрясающее платье Givenchy от Клэр Уэйт Келлер — того же дизайнера, которая создала свадебное платье Givenchy для Меган Маркл, невесты принца Гарри. Наряд стоимостью около $7100 сшитое из шерстяного крепа с вышитым пайетками и бисером лифом и длинными шифоновыми рукавами-накидками.

Фото: Getty

Находясь в Великобритании в рамках 70-й саммита НАТО, Дональд Трамп 3 декабря 2019 года посетил юбилейное мероприятие в Букингемском дворце, организованное королевой Елизаветой. Появившись на приеме, Мелания Трамп поразила всех выбором своего наряда. На ней было в эффектное желтое пальто-кейп с ниспадающей накидкой от итальянского модного дома Valentino. Под него она надела платье пурпурно-розового цвета с длинными рукавами. Миссис Трамп дополнила элегантный наряд парой замшевых туфель Christian Louboutin So Kate, которые сочетались с оттенком ее платья.

Фото: Getty

20 сентября 2019 года в Белом доме состоялся государственный ужин в честь премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и его жены Дженнифер. Для этого мероприятия первая леди выбрала роскошное шифоновое платье цвета морской волны, разработанном Жилем Менделем, креативной силой бренда J. Mendel. Струящееся творение с волнообразными эффектами на шифоне соответствовало обстановке Розового сада. Наряд Мелания дополнила туфлями-лодочками в тон.

Фото: Getty

Ранее Фокус писал о модных провалах Мелании Трамп.