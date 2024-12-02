Не в тему і не до місця: 5 модних провалів Меланії Трамп (фото, відео)

Дружина Дональда Трампа ніколи не звертала увагу на громадську думку і не виправдовувалася за свої навіть очевидні проколи.

54-річна Меланія Трамп, без п'яти хвилин перша леді США, причому вже вдруге, завжди вирізнялася тим, що на публіці з'являлася в бездоганному вигляді, починаючи від скрупульозно підібраних дорогих речей і закінчуючи детально продуманими аксесуарами. Однак під час її першої каденції на посаді дружини президента колишня модель зі Словаччини все ж таки кілька разів оскандалилася, обравши вкрай недоречні вбрання до того чи іншого заходу. Щоправда, вона ніяк не реагувала на критику в жодному з цих випадків, вважаючи за краще відмовчуватися. Фокус зібрав найгучніші модні провали Меланії Трамп.

Туфлі від Manolo Blahnik дорогою на місце урагану Гарві

У серпні 2017 року ураган Гарві затопив район Г'юстона, у деяких районах випало понад 76 см опадів. Губернатор Техасу Грег Ебботт назвав це "одним із найбільших лих, з якими коли-небудь стикалася Америка". Тисячі людей втратили все, що в них було, а 107 американців загинули.

Дональд Трамп разом із дружиною відвідав техаські громади, щоб поспілкуватися з постраждалими. Дорогою до літака, який мав доставити пару на місце трагедії, фотографи сфотографували Меланію в туфлях на шпильці від Manolo Blahnik, куртці кольору хакі та укорочених штанах. Її чоловік був одягнений у вітровку і світлі штани, що більше пасувало для відвідування постраждалого від урагану регіону.

Дивитися на наслідки урагану Меланія вирушила в дорогих туфлях на шпильці

У мережі одразу ж вказали на недоречність вбрання першої леді та розкритикували за бездумний вибір взуття.

Щоправда, прилетівши на місце призначення, Меланія переодяглася в зручніший одяг, змінивши туфлі на білі кросівки.

Невдалий головний убір

Під час свого першого самостійного візиту до Кенії в 2018 році Меланія Трамп викликала жах, гнів і глузування, обравши корковий шолом — символ колоніального правління в усій Африці — як головний убір для короткого сафарі. У передостанній день свого туру континентом — її першої самостійної поїздки за кордон — перша леді відвідала дитячий будинок у Найробі, перш ніж вирушити в національний парк недалеко від міста.

Одягнена в штани для верхової їзди, чоботи і бездоганно білий корковий шолом, колишня модель забралася у відкритий автомобіль для сафарі, фотографуючи на свій iPhone зебр, жирафів, імпал, носорогів і бегемотів.

Зайве говорити, що невдалий вибір капелюха Меланії не сподобався спостерігачам. Як зауважив один користувач X, вибір стилю відображав "застаріле розуміння Африки" Трампа.

"Той корковий шолом, який ви носили, використовувався колонізаторами в темні дні. Він не дуже подобається нам, африканцям. Хто вас наставив?" — написала в тоді ще Twitter Полін Мвало з Найробі.

На сафарі в Кенії Меланія з'явилася в корковому шоломі. Такі головні убори раніше носили колонізатори

Куртка розбрату

У червні 2018 року Меланія Трамп разом зі своїм чоловіком вирушила в центр утримання під вартою дітей-мігрантів у Техасі, яких розлучили з батьками на кордоні США і Мексики. Першу леді помітили під час посадки на борт літака в куртці за $39 доларів від Zara з написом на спині "Мені дійсно все одно, а вам?"

Навколо напису виникли різні теорії, від критики прикордонної політики до трюку, щоб затьмарити падчерку Іванку Трамп. Багато хто сприйняв це як цинічну заяву місіс Трамп про її ставлення до долі мігрантів, і в мережі піднялася хвиля народного обурення. Однак її прес-секретар Стефані Грішем поспішила заявити, що "у виборі одягу колишньої моделі не було прихованого послання", і розкритикувала журналістів за спробу зробити сенсацію з нічого.

Через кілька годин після того, як фотографія її куртки стала вірусною, вона не зняла її, а навпаки, вийшла в тому самому одязі з літака на базі ВПС за межами Вашингтона, округ Колумбія, щоб сісти в машину. При цьому перша леді проігнорувала всі запитання репортерів.

Президент США Дональд Трамп пізніше написав у Twitter, що куртка його дружини "відсилає до фейкових новинних ЗМІ".

Куртку першої леді обговорювали у ЗМІ не менше, ніж проблеми дітей, розлучених із батьками на кордоні

Біла сукня на весіллі падчерки

На весіллях є одне священне правило моди: якщо ви не наречена, не вдягайте нічого близького до білого. Насправді, вам навіть не варто вдягати на весілля світлі пастельні тони. Але Меланія Трамп явно не дотримується цього правила. У листопаді 2022 року вона була присутня на весіллі своєї падчерки Тіффані Трамп у кремовій сукні, яка викликала тривогу. Поки глядачі сперечалися про реальний колір сукні — слонова кістка? кремовий? рум'янець? — багато хто погодився, що це поганий вибір для цього випадку. Один користувач X навіть звинуватив Меланію в тому, що вона на заході стала "повною злою мачухою".

На весіллі Тіффані Трамп Меланія теж була в майже білій сукні

Світло-сіре пальто в натовпі чорного вбрання

Меланія Трамп знову привернула увагу під час похорону колишньої першої леді Розалін Картер у листопаді 2023 року. У той час як більшість присутніх прибули в чорному, що є найбільш стандартним шанобливим похоронним одягом, Меланія вирізнялася у світло-сірому пальто. На фотографіях з похорону вона сидить поруч із Мішель Обамою.

Пальто Меланії виділялося серед чорного вбрання інших присутніх на похороні

Стефані Вінстон Волкофф, американська керівниця у сфері моди та розваг і колишня старша радниця Меланії Трамп, сказала, що колишня перша леді використовувала момент як "фотосесію".

Ця помилка викликала негайну критику і з боку обивателів.

"Кожна її фотографія, яку я коли-небудь бачив, має такий вигляд, ніби вона інопланетянка у свій перший день на Землі, що прикидається людиною", — написав один із користувачів.

Раніше Фокус писав, як чоловік Меланії Трамп ставиться до своєї дружини.