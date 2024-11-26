Має знати своє місце: Меланія Трамп розповіла про вимоги чоловіка (відео)

Місіс Трамп стверджує, що чоловік не дошкуляє їй контролем, але в нього є низка певних правил, яких необхідно дотримуватися.

Після обрання Дональда Трампа на посаду президента США інтерес зріс не тільки до його персони, а й до його дружини Меланії. Колишня і тепер майбутня перша леді США нещодавно випустила мемуари "Меланія", де, серед іншого, розповіла про своє життя, сім'ю і діяльність. Натомість журналісти Daily Mail знайшли інтерв'ю подружжя Трампів 2005 року на шоу нині покійного Ларрі Кінга і нагадали своїм читачам найцікавіші висловлювання місіс Трамп щодо її стосунків із чоловіком.

Зокрема, коли Ларрі Кінг поцікавився в Меланії, чи є в її чоловіка якісь особливі вимоги до неї або контроль над нею, колишня словенська модель відповіла, що він не командує нею, але в нього існують певні правила.

Дональд і Меланія Трамп на шоу Ларрі Кінга

"Я знала, на що йду, у Дональда свої вимоги, але я знала це ще до того, як сказала "так". Він цінує відданість, повагу і висуває високі вимоги. Він очікував від мене певних речей, і я це поважала. Дональд хотів дружину, яка буде поруч із ним, але знатиме своє місце", — сказала вона.

За її словами, щоб стати дружиною мільярдера, їй треба було показати силу і впевненість у собі.

Крім того, YouTube-канал Inside Edition ще у 201 році опублікував відео, в якому детально описується сувора дієта місіс Трамп. За інформацією ведучої, Меланія щоранку пила смузі на сніданок, який вона робила, змішуючи шпинат, моркву, чорницю, яблучний сік і знежирений йогурт.

Крім того, ексмодель з'їдала сім шматочків свіжих фруктів щодня, віддаючи перевагу яблукам і персикам, і періодично дозволяла собі темний шоколад і "рідкісне" морозиво, але звертала увагу на "розміри порцій".

Улюблений ресторан дружини Трампа – Jean-Georges у Trump International Hotel у Верхньому Вест-Сайді.

Меланія Трамп дотримується суворої дієти

Нещодавно стало відомо, що Меланія не має наміру переїжджати в Білий дім на весь термін президентства свого чоловіка і збирається ділити свій час між Вашингтоном і Нью-Йорком, де її син Беррон навчається в університеті.

Раніше місіс Трамп відкрито виступила проти однієї з ініціатив чоловіка, який виступає за заборону абортів. За її словами, ніхто не повинен вказувати жінкам, як їм чинити зі своїм тілом.

Нагадаємо, Фокус писав, як Меланія Трамп уживається з дітьми Дональда від попередніх шлюбів.