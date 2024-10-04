Меланія Трамп публічно виступила проти ініціативи чоловіка-кандидата: про що йдеться (відео)

Дональд Трамп обіцяє заборонити аборти, коли стане президентом США. У його дружини з цього приводу зовсім інша позиція.

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Колишня і, можливо, майбутня перша леді США Меланія Трамп пішла наперекір своєму чоловікові-республіканцю, який обіцяє в разі обрання президентом заборонити аборти. У книзі мемуарів, вихід якої заплановано на початок грудня, вона написала, що кожна жінка має право самостійно розпоряджатися своїм тілом і зокрема сама вирішує, робити їй аборт чи ні, пише The Guardian.

54-річна Меланія впевнена, що тільки жінкам вирішувати, народжувати чи ні, і ніхто не повинен втручатися, зокрема й уряд.

"Чому хтось, крім самої жінки, повинен мати право визначати, що вона робить зі своїм тілом? Основоположне право жінки на індивідуальну свободу, на своє власне життя дає їй право перервати вагітність, якщо вона цього захоче. Обмеження права жінки обирати, чи переривати небажану вагітність, рівносильно позбавленню її контролю над власним тілом. Я пронесла це переконання із собою протягом усього свого дорослого життя", — пише місіс Трамп.

Мемуари Меланії Трамп з'являться на полицях книгарень через місяць після виборів

Вона зазначає, що її переконання щодо права на аборт випливають з "основного набору принципів", в основі яких лежать "індивідуальна свобода" та "особиста свобода", де "немає місця для переговорів".

Меланія підтримала жінок, які борються за репродуктивні права.

"Гасло "Моє тіло, мій вибір" зазвичай асоціюється з жінками-активістками і тими, хто підтримує сторону прихильників вибору в дебатах. Але якщо ви справді замислитеся над цим, то "Моє тіло, мій вибір" можна застосувати до обох сторін — право жінки ухвалювати незалежне рішення щодо її власного тіла, включно з правом обирати життя. Особиста свобода", — впевнена дружина Трампа.

Питання заборони абортів — не останнє в передвиборчій риториці кандидата-республіканця. У 2022 році у справі Верховного суду Доббс проти Джексона троє суддів, призначених, коли Дональд Трамп був президентом, проголосували за скасування рішення у справі Роу проти Вейда, яке захищало федеральні права на аборт із 1973 року. Відтоді штати, керовані республіканцями, ввели заборони на аборти.

Коли це сталося, Трамп намагався привласнити собі це рішення, паралельно роздумуючи над тим, як відвести від себе лють виборниць, на права яких зазіхнула влада. Він поспішив заявити, що права на аборт мають вирішуватися штатами.

Республіканці не вперше нариваються на гнів через пригнічення репродуктивних прав. Так, сенатор Джей Ді Венс, кандидат Дональда Трампа на посаду віцепрезидента, дав зрозуміти, що підтримає загальнонаціональну заборону абортів. Він назвав жінок, які не народжували, "бездітними кошатницями", чим розлютив навіть таких зірок, як Дженніфер Еністон і Тейлор Свіфт. Остання і зовсім відкрито заявила, що підтримає на виборах кандидата від Демократичної партії Камаллу Гарріс. Трамп поспішив написати в соцмережі, що він "ненавидить Тейлор Свіфт", знаючи про те, що в неї тільки в соцмережі понад 280 мільйонів підписників. Багато з них — потенційний електорат.

Повертаючись до мемуарів, копію яких ще до публікації отримало видання, додамо, що перш ніж обговорювати аборти, Меланія Трамп каже, що вона не згодна зі своїм чоловіком щодо деяких аспектів імміграційної політики, не в останню чергу як іммігрантка.

Місіс Трамп також розповідає про свої стосунки з чоловіком у новій книзі

"Політичні розбіжності, що іноді виникають між мною і моїм чоловіком, є частиною наших стосунків, але я вважала, що краще вирішувати їх приватно, ніж публічно кидати йому виклик", — підкреслила Меланія.

Раніше Фокус писав, що Меланія Трамп продає кулон "Всіх матерів" за $245.