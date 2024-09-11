Тейлор Свіфт підтримала одного з кандидатів на пост президента США

Пост суперзірки прокоментували представники обох таборів, а ЗМІ говорять про те, що її слово має величезну вагу в передвиборчих перегонах.

Related video

34-річна американська співачка Тейлор Свіфт, яка є однією з найвпливовіших персон у світовому шоу-бізнесі та має величезний вплив на свою аудиторію, виступила на підтримку кандидатки в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс. Про це вона написала в Instagram, де на її сторінку підписані 284 мільйони людей.

Повідомлення артистки з'явилися після дебатів Камали Гарріс та її суперника Дональда Трампа. За словами Тейлор, вона, як і всі американці, дивилася їх по телебаченню.

Свіфт написала, що нещодавно на сайті Трампа з'явилося повідомлення від її імені, згенероване ШІ, де вона нібито підтримує республіканця.

"Це справді викликало в мене страхи з приводу ШІ та небезпеки поширення дезінформації. Це спонукало мене до висновку, що мені потрібно бути дуже відкритою щодо моїх реальних планів на ці вибори як виборцю. Найпростіший спосіб боротися з дезінформацією — говорити правду", — ідеться в публікації.

Артистка заявила, що вона підтримує Гарріс і Тіма Волза, якого Камала в разі перемоги призначить віцепрезидентом:

"Я голосую за @kamalaharris, тому що вона бореться за права і справи, які, як я вважаю, потребують воїна, щоб відстоювати їх. Я думаю, що вона — твердий, обдарований лідер, і я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо нас буде вести спокій, а не хаос. Я був так натхнений і вражений її вибором напарника @timwalz, який десятиліттями відстоював права ЛГБТК+, ЕКЗ і право жінки на власне тіло".

Свіфт закликала своїх шанувальників зареєструватися і проголосувати.

Свій пост вона підписала "Бездітна кошатниця". Це відсилання до слів кандидата у віцепрезиденти, сенатора Джея Ді Венса, який називав жінок-демократок та їхніх прихильниць "купою бездітних кошатниць, нещасливих у своєму житті та у виборі, який вони зробили". Для ілюстрації посту Тейлор обрала фото, де позує зі своїм котом Бенджаміном Баттоном.

Прес-секретарка кампанії Трампа Каролін Лівітт уже прокоментувала пост Свіфт.

"Це ще один доказ того, що Демократична партія, на жаль, є партією багатої еліти. І Тейлор Свіфт може створювати чудову музику, але вона не розуміє труднощів звичайних, працьовитих родин, а президент Трамп виступає від імені цих працьовитих родин, що борються і не мають привілеїв, як Тейлор Свіфт, жити у закритій громаді, яким потрібно, щоб їхня місцева поліція фінансувалася, які хочуть свого права за Другою поправкою захищати себе та свою сім'ю, бо вони не мають озброєної охорони, як у Тейлор Свіфт", — заявила вона.

Тім Волз дізнався про публікацію співачки в режимі реального часу під час інтерв'ю на MSNBC.

"Я неймовірно вдячний Тейлор Свіфт. Я кажу це як власник кішки. Ось така сміливість нам потрібна в Америці. Це можливість Swifties: KamalaHarris.com — ідіть туди", — сказав політик.

На думку ЗМІ, підтримка Свіфт, яка має колосальний вплив на економіку країни завдяки своєму феномену, багато чого варта.

"Підтримка Свіфт, зроблена за кілька хвилин після того, як Гарріс і Трамп зійшли зі сцени дебатів у Філадельфії, дає Гарріс неперевершеного зоряного спонсора і колосальний заряд адреналіну для її кампанії, особливо серед молодих виборців, яких вона намагається залучити", — пише The New York Times.

Раніше Фокус писав, що Тейлор Свіфт виявилася родичкою французького короля Людовика XIV.