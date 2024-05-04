Тейлор Свіфт виявилася родичкою французького короля Людовика XIV (фото)

Артистку називають королевою сучасної поп-музики, а тепер виявилося, що вона справді має королівське коріння. Англійські предки знаменитості згодом емігрували до США.

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34-річна американська співачка Тейлор Свіфт виявилася давньою родичкою французького короля Людовика XIV. Про це пише Daily Mail з посиланням на платформу MyHeritage.

Прапрапрапрапрапрадідом монарха був англійський аристократ XV століття Джон де ла Поль, граф Лінкольн. У нього був брат Вільям. А його пряма правнучка у 19-му поколінні – Тейлор Свіфт.

Цікаво, що співачку називають королевою сучасної поп-музики, а тепер виявилося, що вона справді має королівське коріння.

Звʼязок Тейлор Свіфт та короля Людовика XIV Фото: MyHeritage

У 17 столітті англійські предки Тейлор Свіфт по батьківській лінії виїхали до американських колоній і оселилися в Массачусетсі, а через кілька поколінь прибули до Пенсільванії.

Як відомо, Людовика XIV називали "королем-сонцем". Монарх побудував знаменитий палац у Версалі, який став офіційною резиденцією монарха в 1682 році. Його сучасна родичка також захоплюється розкішною нерухомістю, вкладаючи десятки мільйонів доларів у вілли та апартаменти.

Людовик XIV Фото: Вікіпедія

"З нагоди концертного туру Тейлор Свіфт у Парижі наша команда MyHeritage вирішила зануритися в сімейну історію [Тейлор], щоб перевірити, чи є в неї французькі корені, приховані десь у сімейному минулому. Королева поп-музики є родичкою Короля-Сонця. Це справді поетичне одкровення", — розповів директор з досліджень платформи Рой Мандел.

Хто така Тейлор Свіфт

Американська співачка стала доларовою мільярдеркою, яка заробила свій капітал на музичній творчості. У її здобудку — близько 300 нагород, понад 10 статуеток "Греммі", а у 2023 році ім’я артситки, за версією журналу Time, посіло почесну сходинку "Людина року".

Тейлор Свіфт Фото: Getty

Нагадаємо, Тейлор Свіфт виявилася родичкою Емілі Дікінсон.

Також Фокус писав про новий альбом Тейлор Свіфт.