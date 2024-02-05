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Стиль життя

Тейлор Свіфт повторила образ Кейт Міддлтон (фото)

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Фото: Getty Images | Тейлор Свіфт

Зірка сцени забрала перемогу в номінації "Кращий альбом року". Четверту статуетку їй вручила Селін Діон.

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Американська співачка Тейлор Свіфт зʼявилася на церемонії вручення премії "Греммі-2024" в сукні, що дуже нагадувала образ принцеси Уельської Кейт Міддлтон. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

На церемонії "британського Оскара" BAFTA-2023 дружина майбутнього короля Великої Британії продемонструвала білу сукню в підлогу, яку доповнила контрастними чорними рукавичками та клатчем.

У схожому образі зʼявилася на церемонії головної музичної премії Тейлор Свіфт. У Лос-Анджелесі вона отримала відзнаку за кращий альбом "Midnights", увійшовши в історію, адже це для артистки вчетверте.

Втім, принцеса Уельська відвідала BAFTA на початку 2023 року у вбранні Alexander McQueen, а Тейлор Свіфт обрала Schiaparelli. Також у зірки сцени був розріз, який демонстрував її стрункі ноги та чорні туфлі.

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Тейлор Свіфт
Фото: Скріншот

Співачка, яка також була визнана людиною 2023 року, за версією Time, доповнила образ кольє та годинником Lorraine Schwartz на шиї.

Тейлор Свіфт Fullscreen
Тейлор Свіфт
Фото: Getty Images

Нагороду їй вручила на сцені канадська артистка Селін Діон, яка страждає від синдрому мʼязової скутості.

Тейлор Свіфт Fullscreen
Тейлор Свіфт
Фото: Getty Images

Це доволі рідкісна поява для Діон, яка останні роки практично не виходить у світ.

Селін Діон вручила нагороду Тейлор Свіфт Fullscreen
Селін Діон вручила нагороду Тейлор Свіфт
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Майлі Сайрус прийшла на "Греммі-2024" в компанії свого бойфренда.

Також Фокус писав про появу на "Греммі-2024" Селін Діон, яка вручила Тейлор Свіфт нагороду на сцені.