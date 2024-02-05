Тейлор Свіфт повторила образ Кейт Міддлтон (фото)
Зірка сцени забрала перемогу в номінації "Кращий альбом року". Четверту статуетку їй вручила Селін Діон.
Американська співачка Тейлор Свіфт зʼявилася на церемонії вручення премії "Греммі-2024" в сукні, що дуже нагадувала образ принцеси Уельської Кейт Міддлтон. Про це повідомляє Royal Fashion Police.
На церемонії "британського Оскара" BAFTA-2023 дружина майбутнього короля Великої Британії продемонструвала білу сукню в підлогу, яку доповнила контрастними чорними рукавичками та клатчем.
У схожому образі зʼявилася на церемонії головної музичної премії Тейлор Свіфт. У Лос-Анджелесі вона отримала відзнаку за кращий альбом "Midnights", увійшовши в історію, адже це для артистки вчетверте.
Втім, принцеса Уельська відвідала BAFTA на початку 2023 року у вбранні Alexander McQueen, а Тейлор Свіфт обрала Schiaparelli. Також у зірки сцени був розріз, який демонстрував її стрункі ноги та чорні туфлі.
Співачка, яка також була визнана людиною 2023 року, за версією Time, доповнила образ кольє та годинником Lorraine Schwartz на шиї.
Нагороду їй вручила на сцені канадська артистка Селін Діон, яка страждає від синдрому мʼязової скутості.
Це доволі рідкісна поява для Діон, яка останні роки практично не виходить у світ.
Нагадаємо, Майлі Сайрус прийшла на "Греммі-2024" в компанії свого бойфренда.
Також Фокус писав про появу на "Греммі-2024" Селін Діон, яка вручила Тейлор Свіфт нагороду на сцені.