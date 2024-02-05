Майлі Сайрус зʼявилася з бойфрендом та в "голій" сукні на "Греммі-2024" (фото)
Артистка отримала перемогу в номінації "Запис року". Її хіт "Flowers" визнали кращим з кращих критики в музичній галузі.
31-річна американська співачка Майлі Сайрус привернула увагу публіки на церемонії "Греммі-2024", коли забирала свою нагороду. Про це пише People.
Зірка сцени і її бойфренд Макс Морандо здійснили рідкісний вихід на публіку та поцілувалися на 66-й щорічній церемонії вручення премії "Греммі".
Пару помітили за їхнім столиком. Барабанщик одягнув чорний класичний костюм, який поєднав з білою сорочкою. Тим часом Майлі змінила кілька ефектних образів за вечір.
Зокрема, вона виходила на сцену в темній атласній сукні на одне плече.
Також виконавиця заспівала свій хіт "Flowers", який визнали найкращим записом року, у блискучій сукні з відокремленим бюстьє.
А на червоній доріжці колишня дружина актора Ліама Гемсворта позувала в "голій" сукні Maison Margiela, доповнивши вбрання парою золотих туфель на підборах від Maison Margiela x Christian Louboutin. Вона зробила масивну укладку волосся та легкий вечірній макіяж.
Ще одним образом зіркового вечора став чорний комбінезон з вирізом у зоні декольте.
Під час виступу вона згадала про свою велику перемогу, змінивши текст у своєму хіті на "Я щойно виграла своє перше Греммі".
Сайрус і Морандо, який є барабанщиком гурту Liily, вперше були пов’язані у 2021 році. Вони тримали свої стосунки подалі від уваги публіки, але джерела повідомили, що пара була друзями до того, як вони почали зустрічатися.
Нагадаємо, Майлі Сайрус продемонструвала фігуру в чорному бікіні.
Також Фокус писав про історію стосунків Майлі Сайрус та Ліама Гемсворта.