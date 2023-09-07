Майлі Сайрус продемонструвала фігуру в чорному бікіні на пляжі (фото)

Зірка проводить час із мамою та її новим чоловіком, які вирушили на Гаваї в медовий місяць.

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30-річна американська співачка Майлі Сайрус продемонструвала струнку та підтягнуту фігуру в купальнику. Знаменитість потрапила в кадр папараці на пляжі на Гаваях. Про це пише Daily Mail.

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Зірка сцени для пляжного дня обрала чорне бікіні, що відкриває безліч її татуювань, а також пірсинг у пупку. Також на руці в неї був золотий браслет. Дочка Біллі Рея Сайруса і Тіш Сайрус насолоджувалася відпочинком на сонці, перебуваючи на березі великого острова.

Зірка була зі своєю мамою Тіш, яка веселилася з новим чоловіком Домініком Перселлом під час їхнього медового місяця. Також у їхній компанії був помічений 24-річний кавалер Майлі Макс Морандо.

Пізніше артистку сфотографували з маскою і трубкою, а також у ластах для плавання під водою.

Нагадаємо, Майлі Сайрус стала подружкою нареченої на весіллі своєї матері Тіш.

Також Фокус писав, що Майлі Сайрус зізналася, коли зрозуміла, що розлучиться з Ліамом Гемсвортом.