Майли Сайрус продемонстрировала фигуру в черном бикини на пляже (фото)

Звезда проводит время с мамой и ее новым мужем, которые отправились на Гавайи в медовый месяц.

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30-летняя американская певица Майли Сайрус продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в купальнике. Знаменитость попала в кадр папарацци на пляже на Гавайях. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда сцены для пляжного дня выбрала черное бикини, открывающее множество ее татуировок, а также пирсинг в пупке. Также на руке у нее был золотой браслет. Дочь Билли Рэя Сайруса и Тиш Сайрус наслаждалась отдыхом на солнце, находясь на берегу большого острова.

Звезда была со своей мамой Тиш, которая веселилась с новым супругом Домиником Перселлом во время их медового месяца. Также в их компании был замечен 24-летний кавалер Майли Макс Морандо.

Позже артистку запечатлели с маской и трубкой, а также в ластах для плавания под водой.

Напомним, Майли Сайрус стала подружкой невесты на свадьбе своей матери Тиш.

Также Фокус писал, что Майли Сайрус призналась, когда поняла, что разведется с Лиамом Хемсвортом.