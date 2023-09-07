Майли Сайрус призналась, когда поняла, что разведется с Лиамом Хемсвортом

Звездная пара поженилась в 2018 после около десяти лет отношений и развелась в 2020.

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30-летняя американская певица Майли Сайрус рассказала, когда поняла, что ее отношения с актером Лиамом Хемсвортом закончились.

В своем TikTok певица "Flowers" рассказала, когда она узнала, что ее брак с 33-летним австралийским актером закончится.

Поп-звезда объяснила, что это произошло на музыкальном фестивале в Гластонбери, Англия, в июне 2019 года.

"Гластонбери был в июне, — сказала Сайрус, — именно тогда было принято решение".

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В то время звезды, которые поженились в декабре 2018 года, понесли большие потери и "просто пытались восстановиться как можно скорее" после того, как их любимый дом в Малибу сгорел в ноябре 2018 года.

"День шоу был днем, когда я решила, что в моей жизни больше не будет таких отношений", — продолжила Сайрус.

Далее певица объяснила, как она заставила себя похоронить эмоции и прибегнуть к утешению ради своих поклонников.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус Фото: Getty Images

"Это был еще один момент, когда работа, игра, персонаж были на первом месте", — призналась Майли.

"И я думаю, что именно поэтому для меня так важно, чтобы [больше] так не было. Человек на первом месте", — продолжила она.

Певица также вспомнила неоспоримую химию между ней и австралийским актером, когда они впервые встретились на съемках "Последней песни" в 2009 году.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус Фото: Getty Images

"Я думаю, что одним из элементов, которые сделали этот фильм таким особенным, было то, что мы наблюдали, как двое очень молодых людей влюбляются друг в друга, и это происходило в реальном времени и в реальной жизни", — призналась звезда "Ханны Монтаны".

Напомним, Майли Сайрус показала, как сочетать рубашку и джинсы осенью 2023 года.

Также Фокус писал о свадьбе матери Майли Сайрус.