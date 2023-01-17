"Я сама могу купить себе цветы": История любви Майли Сайрус и Лиама Хемсворта

В своей новой песне артистка, не называя имен, обращается к бывшему мужу.

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30-летняя американская певица Майли Сайрус накануне выпустила песню-гимн сильных и независимых женщин "Flowers" ("Цветы"). В Сети сразу заметили обращение артистки к ее бывшему мужу, австралийскому актеру Лиаму Хемсворту, несмотря на то, что прямых имен звезда в новой песне не называет. Вспоминаем историю романтических отношений и брака пары, продлившегося менее года.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт встречались около 10 лет, прежде чем узаконить отношения. Они познакомились на съемках фильма "Последняя песня". В декабре 2018 года артистка и брат актеров Криса и Люка Хемсвортов официально поженились на тайной церемонии.

"У них есть брачный контракт, и во время брака они разделили доходы. У них нечего делить кроме животных. У них обоих есть дома, которые были куплены индивидуально до свадьбы", — рассказывал впоследствии инсайдер о разделе имущества между знаменитостями.

[ + – ] Лиам Хемсворт и Майли Сайрус Фото: Getty Images

Звездная пара часто выходила вместе в свет, в частности на одной из красных дорожек Лиам сделал своей возлюбленной замечание о ее странном поведении перед камерами. И в новом клипе на песню "Цветы" певица надела костюм бывшего мужа, в котором он был на той красной дорожке.

Развод

Летом 2019 стало известно о расставании Майли Сайрус и Лиама Хемсворта. Пара была вместе более 10 лет, однако в официальном браке они прожили всего 8 месяцев.

Процесс развода знаменитости переживали по-разному. Певицу практически сразу заметили за поцелуями с Кейтлин Картер. Бывший муж певицы уехал на родину в Австралию, где его поддерживала семья.

Через некоторое время стало известно о новых отношениях звезд. Майли Сайрус начала встречаться с музыкантом Коди Симпсоном, а автралийский актер – с моделью Габриэллой Брукс.

Также после новостей о разводе каждая из сторон начала выдвигать свои версии разрыва брака. Актер и певица обвиняли друг друга в расставании. По словам Лиама Хемсворта, его экс-возлюбленная ему изменяла. Майли Сайрус в это время призналась, что Лиам злоупотреблял алкоголем и наркотиками, и она не смогла с этим смириться.

[ + – ] Лиам Хемсворт и Майли Сайрус Фото: Getty Images

Знакомые Хемсворта также рассказывали, что подлинной причиной разрыва звездной пары стали многочисленные измены певицы. Впрочем, в Сети распространялась и другая информация — неверность самого Хемсворта. Отмечалось, что в их доме он изменил Майле Сайрус с 14 женщинами.

"Цветы"

В новом клипе на песню "Цветы" Майли Сайрус поет, что может сама себе приобрести цветы, сама с собой часами говорить и танцевать. Также в Сети сразу заметили, что композиция является сплошным намеком, ведь в свое время Лиам Хемсворт посвятил Майли песню Бруно Марса с такими же словами, только обращенными к любимой женщине.

[ + – ] Новая песня Майли Сайрус

Также интересными деталями клипа стали: локация (их дом, в котором Хемсворт изменял бывшей жене), наряд певицы (костюм актера), дата релиза ролика (день рождения Лиама, 13 января). Именно поэтому в Сети активно обсуждают целый ряд намеков и обращений Майли Сайрус к бывшему возлюбленному, а женщины пришли в восторг от новой композиции певицы.

В апреле 2022 года стало известно и о разводе родителей Майли Сайрус. Билли Рэй и Тиш Сайрус прожили в официальном браке 28 лет. Через некоторое время после новостей о разрыве пары сообщалось о молодой любовнице отца певицы, на что Майли очень обиделась.

[ + – ] Майли Сайрус с родителями Фото: Getty Images

Между тем мать Майли Сайрус закрутила роман со звездой "Побега из тюрьмы", актером Домиником Перселлом.

Напомним, Майли Сайрус начала встречаться с музыкантом Максом Морандо. Пару уже заметили на свидании и сфотографировали вместе.

Также Фокус писал о песне-насмешке певицы Шакиры о новых отношениях ее бывшего бойфренда, испанского футболиста Жерара Пике.