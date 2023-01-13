Песня-насмешка: Шакира презентовала трек, посвященный Жерару Пике

Песня набрала более 64 миллионов просмотров на YouTube за сутки.

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Колумбийская певица Шакира презентовала новую песню, записанную вместе с аргентинским музыкантом Bizarrap. Четырехминутная танцевальная поп-песня содержит несколько куплетов, которые явно нацелены на ее бывшего мужа Жерара Пике. Об этом пишет The Guardiаn.

В треке можно услышать такие слова: "Ты ведешь себя так странно, что я даже не узнаю тебя. Я стою двух 22-летних. Ты променял Феррари на Твинго. Ты променял Ролекс на Кассио".

"Ты все время так возбужден… притормозись. Ты так много времени проводишь в спортзале, но, возможно, лучше немного потренировать свой мозг".

Ты оставил меня с мамой как соседку. Пресса у моей двери, и долг перед казной", — поет Шакира, вспоминая судебное разбирательство, связанное с налоговым мошенничеством свекрови.

Видео с музыкантом Bizarrap, высмеивающим новые отношения футболиста, набрало 63 млн просмотров за 24 часа, что делает ее самой популярной новой латинской песней в истории платформы.

Напомним, после 11 лет отношений Шакира и Пике договорились об опеке. Она будет жить с детьми в Майами. Пике сможет проводить с детьми 10 дней в месяц. В прошлом месяце футболиста видели в Праге с его новой девушкой Кларой Чиа.

Также Фокус писал, что на фоне скандального развода Шакиры и Жерара Пике, а также слухов о том, что Пике изменял матери своих детей, появилась видеозапись, на которой, как считается, запечатлена новая девушка Жерара Пике в семейном доме футболиста до того, как он расстался с Шакирой.