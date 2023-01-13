Пісня-насмішка: Шакіра презентувала трек, присвячений Жерару Піке
Пісня набрала понад 64 мільйони переглядів на YouTube за добу.
Колумбійська співачка Шакіра презентувала нову пісню, записану разом із аргентинським музикантом Bizarrap. Чотирихвилинна танцювальна поп-пісня містить кілька куплетів, які явно націлені на її колишнього чоловіка Жерара Піке. Про це пише The Guardiаn.
У треку можна почути такі слова: "Ти поводишся так дивно, що я навіть не впізнаю тебе. Я варта двох 22-річних. Ти проміняв Феррарі на Твінґо. Ти проміняв Ролекс на Кассіо".
"Ти весь час так збуджений… пригальмуйся. Ти так багато часу проводиш у спортзалі, але, можливо, краще трохи потренувати свій мозок.
Ти залишив мене з мамою, як сусідку. Преса біля моїх дверей, і борг перед скарбницею", — співає Шакіра, згадуючи судовий розгляд, пов'язаний із податковим шахрайством свекрухи.
Відео з музикантом Bizarrap, яке висміює нові відносини футболіста, набрало 63 млн переглядів за 24 години, що робить її найпопулярнішою новою латинською піснею в історії платформи.
Нагадаємо, після 11 років відносин Шакіра та Піке домовилися про опіку. Вона житиме з дітьми в Майамі. Піке зможе проводити з дітьми 10 днів на місяць. Минулого місяця футболіста бачили у Празі з його новою дівчиною Кларою Чіа.
Також Фокус писав, що на тлі скандального розлучення Шакіри та Жерара Піке, а також чуток про те, що Піке зраджував матері своїх дітей, з'явився відеозапис, на якому, як вважається, зображено нову дівчину Жерара Піке в сімейному будинку футболіста до того, як він розлучився з Шакірою.