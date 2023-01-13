Пісня-насмішка: Шакіра презентувала трек, присвячений Жерару Піке

Пісня набрала понад 64 мільйони переглядів на YouTube за добу.

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Колумбійська співачка Шакіра презентувала нову пісню, записану разом із аргентинським музикантом Bizarrap. Чотирихвилинна танцювальна поп-пісня містить кілька куплетів, які явно націлені на її колишнього чоловіка Жерара Піке. Про це пише The Guardiаn.

У треку можна почути такі слова: "Ти поводишся так дивно, що я навіть не впізнаю тебе. Я варта двох 22-річних. Ти проміняв Феррарі на Твінґо. Ти проміняв Ролекс на Кассіо".

"Ти весь час так збуджений… пригальмуйся. Ти так багато часу проводиш у спортзалі, але, можливо, краще трохи потренувати свій мозок.

Ти залишив мене з мамою, як сусідку. Преса біля моїх дверей, і борг перед скарбницею", — співає Шакіра, згадуючи судовий розгляд, пов'язаний із податковим шахрайством свекрухи.

Відео з музикантом Bizarrap, яке висміює нові відносини футболіста, набрало 63 млн переглядів за 24 години, що робить її найпопулярнішою новою латинською піснею в історії платформи.

Нагадаємо, після 11 років відносин Шакіра та Піке домовилися про опіку. Вона житиме з дітьми в Майамі. Піке зможе проводити з дітьми 10 днів на місяць. Минулого місяця футболіста бачили у Празі з його новою дівчиною Кларою Чіа.

Також Фокус писав, що на тлі скандального розлучення Шакіри та Жерара Піке, а також чуток про те, що Піке зраджував матері своїх дітей, з'явився відеозапис, на якому, як вважається, зображено нову дівчину Жерара Піке в сімейному будинку футболіста до того, як він розлучився з Шакірою.