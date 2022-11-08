Шакіра отримала повну опіку над дітьми

Шакіра планує виїхати разом із дітьми в Маямі. Піке зможе їх відвідувати.

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Сімейна драма Шакіри та Жерара Піке отримала новий виток. Співачці довелося 12 годин домовлятися з колишнім бойфрендом про опіку над дітьми та свій переїзд у Маямі. Зрештою вона вийшла переможицею. Про це пише El Pais.

45-річна колумбійська поп-зірка переїде із сімейного будинку в Барселоні у Флориду на початку 2023 року разом із синами: дев'ятирічним Міланом і семирічним Сашею.

Зустріч із уже колишнім бойфрендом Жерара Піке й адвокатами тривала довгі 12 годин. У таблоїдах її навіть назвали марафоном.

За чутками, Жерар погодився на умови колишньої дівчини, повну опіку та переїзд своїх дітей у США, щоб уникнути неприємного розгляду в суді, де напевне в усіх подробицях обговорювали б його зради. У результаті повну опіку отримала Шакіра, а Піке зможе їх відвідувати, коли захоче.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке з дітьми Фото: Getty Images

Журналісти зазначили, що переговори були напруженими та проводилися на підвищених тонах. Рішення переїхати Шакіра ухвалила через те, що її дітей буквально переслідували журналісти й фотографи. Її представники казали, що вони ховалися в неї під будинком і біля школи, де навчаються Мілан і Саша. А іноді вони чатували на сім'ю навіть "за квітковими горщиками". У Маямі, сподівається Шакіра, їй вдасться цього уникнути.

Із недавніх пір особисте життя Жерара Піке та Шакіри, які прожили разом 11 років, перебуває за прицілом папараці.

За чутками, Шакіра вигнала Піке після того, як застукала його з коханкою. З того часу він почав з'являтися на публіці вже з новою коханкою Кларою Чіа, а Шакіра випустила пісню Monotonia, у якій ясно дала зрозуміти, що вважає свого колишнього брехливим негідником, який розбив їй серце.

[ + – ] Пісня Шакіри про її розбите серце

У новому треку є слова: "Щоб зробити тебе цілим, я розбила себе на шматки. Мене попереджали, але я не прислухалася. Не кажи мені, що ти шкодуєш. Я добре тебе знаю, і я знаю, що ти брешеш".

До того ж, Жерар Піке оголосив, що йде з футболу. За чутками, на його рішення вплинули скандальні подробиці його особистого життя, адже його контракт закінчувався лише за рік.