У сльозах і з серцем у руці. Шакіра присвятила новий кліп Жерару Піке

Співачка співає про нерозділене кохання.

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45-річна колумбійська співачка Шакіра досі не змогла пробачити батькові своїх дітей Жерару Піке його зраду та новий роман із молодшою суперницею, а свої образи вилила в кліпі на нову пісню Monotonía. Музичне відео вийшло за чотири місяці після розлучення пари.

У пісні, яку вона виконує разом із Ozuna, колумбійка в супермаркеті зустрічає чоловіка, побачивши якого, починає плакати. Якоїсь миті він бере в руки зброю та стріляє в неї, вибиваючи їй із грудей серце. З величезною діркою та серцем у руках Шакіра шукає, куди його покласти, щоб уберегти від нових потрясінь.

Слухачі відразу ж дійшли висновку, що пісня — відсилання до Піке, з яким Шакіра була разом 11 років і народила йому синів Сашу та Мілана. У приспіві своєї пісні артистка натякає на крах стосунків:

"Це була не твоя провина, і не моя. Я ніколи нічого не говорила, але мені було боляче. Я знала, що це станеться".

Вона також описує, як змінився її коханий чоловік із часом:

"Раптом ти перестав бути колишнім. Ти пішов від мене через свій нарцисизм".

У пісні йдеться про те, що героїня витрачала свій час на людину, яка далека від неї, а їхнє кохання "було в маренні".

Шакіра не приховувала, що відхід Піке вдарив по ній.

"Важко говорити про це, особливо тому, що я все ще переживаю це. І тому, що я на виду, і тому, що наша розлука не схожа на звичайну розлуку. Неймовірно важко".

Довгий час вона не хотіла вірити в те, що трапилося, кажучи, що це — "поганий сон", який закінчиться, як тільки вона прокинеться. Втіху врешті-решт вона знайшла в музиці.

"Я думаю, що в кожного є свої процеси або свої механізми для обробки горя, стресу чи занепокоєння. Ми всі стикаємося з труднощами в житті. Але в моєму випадку я думаю, що писати музику — це все одно, що ходити до психіатра, тільки дешевше. Це просто допомагає мені прийняти свої емоції та зрозуміти їх. І це допомагає мені зцілитися”.

Нагадаємо, Шакіра розлютилася на колишнього за його поцілунки на публіці з новою дівчиною.