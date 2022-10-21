В слезах и с сердцем в руке. Шакира посвятила новый клип Жерару Пике

Певица поет о неразделенной любви.

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45-летняя колумбийская певица Шакира до сих пор не смогла простить отцу своих детей Жерару Пике его измены и нового романа с более молодой соперницей, а свои обиды вылила в клипе на новую песню "Monotonía". Музыкальное видео вышло через четыре месяца после расставания пары.

В песне, которую исполняет вместе с Ozuna, колумбийка в супермаркете встречает мужчину, увидев которого, начинает плакать. В какой-то момент он берет в руки оружие и стреляет в нее, выбивая ей из груди сердце. С огромной дырой и сердцем в руках Шакира ищет, куда его положить, чтобы уберечь от новых потрясений.

Слушатели сразу же пришли к выводу, что песня – отсылка к Пике, с которым Шакира была вместе 11 лет и родила ему сыновей Сашу и Милана. В припеве своей песни артистка намекает на крах отношений:

"Это была не твоя вина, и не моя. Я никогда ничего не говорила, но мне было больно. Я знала, что это произойдет".

Она также описывает, как изменился ее любимый мужчина со временем:

"Внезапно ты перестал быть прежним. Ты ушел от меня из-за своего нарциссизма".

В песне говорится о том, что героиня тратила свое время на человека, который далек от нее, а их любовь "была в бреду".

Шакира не скрывала, что уход Пике ударил по ней.

"Трудно говорить об этом, особенно потому, что я все еще переживаю это. И потому, что я на виду, и потому что наша разлука не похожа на обычную разлуку. И поэтому это было тяжело не только для меня, но и для моих детей. Невероятно тяжело".

Долгое время она не хотела верить в случившееся, говоря, что это – "плохой сон", который закончится, как только она проснется. Утешение в конце концов она нашла в музыке.

"Я думаю, что у каждого есть свои процессы или свои механизмы для обработки горя, стресса или беспокойства. Мы все сталкиваемся с трудностями в жизни. Но в моем случае я думаю, что писать музыку – это все равно, что ходить к психиатру, только дешевле. Это просто помогает мне принять свои эмоции и понять их. И это помогает мне исцелиться".

Напомним, Шакира разозлилась на бывшего за его поцелуи на публике с новой девушкой.