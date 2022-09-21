Шакира впервые прокомментировала расставание с Жераром Пике

В июне пара объявила о расставании после того, как футболист изменил Шакире с матерью своего коллеги по команде

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45-летняя Шакира наконец нарушила молчание и рассказала о своем расставании с 35-летним футболистом Жераром Пике. У пары – двое детей и Пике уже нашел себе новую девушку. Об этом пишет Daily Mail.

Колумбийская певица откровенно рассказала о том, насколько сложной была ее жизнь. В июне пара объявила о расставании. Причем причиной послужила измена Пике.

Футболист уже состоит в новых отношениях с 23-летней студенткой по связям с общественностью Кларой Чиа Марти.

"Об этом действительно трудно говорить. Я хранила молчание, потому что пыталась все обдумать, и я все еще переживаю. Я на виду у публики и наша разлука не похожа на обычное расставание. Тяжело пришлось не только мне, но и нашим детям", — сказала певица, которая воспитывает двоих сыновей от Пике: девятилетнего Милана и семилетнего Сашу.

[ + – ] Шакира с детьми Фото: Instagram shakira

"Я пыталась скрыть все это от детей. Я стараюсь их защищать, потому что это моя самая главная миссия. Но потом они слышат что-то в школе от своих друзей или натыкаются на какие-то неприятные новости в Интернете, и это их задевает", — рассказала Шакира.

Шакира не сказала, что чувствует, когда видит новости о том, что ее бывший возлюбленный уже встречается с новой девушкой, но отметила, что вложила все, что у нее было в их отношения и в их семью.

"Все это расстраивает детей, которые пытаются пережить разлуку своих родителей. А иногда мне просто кажется, что все это дурной сон и что в какой-то момент я проснусь. Но нет, это реально. И что также реально, так это разочарование, когда я вижу, когда наши отношения становятся предметом вульгарных обсуждений в СМИ", - призналась певица.

Шакира сказала, что сейчас просто хочет стать опорой и примером для своих сыновей.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Шакира и Пике стараются оставаться друзьями ради детей.

Напомним, Жерар Пике и Шакира были вместе с 2011 года, когда познакомились на съемках музыкального клипа на ее песню-гимн чемпионата мира по футболу Waka Waka.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике Фото: Instagram

В 2012 году Шакира сообщила, что беременна первенцем. Второй сын родился в 2015 году. Пара не раз публично заявляла, что не собирается заключать официальный брак.

А Пике заявлял, что не делал предложения певице, потому что их отношения "и так работают нормально".

После расставания Пике перестал скрывать свою новую подружку, хоть Шакира и просила его не афишировать новые отношения, чтобы не травмировать детей.