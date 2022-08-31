Жерар Пике со своей новой девушкой сходил на свадьбу (фото)

Несмотря на то, что его бывшая возлюбленная просила не выходить на публику с новой избранницей.

35-летний испанский футболист Жерар Пике пришел со своей новой девушкой на свадьбу. Об этом пишет Daily Mail.

Бывший бойфренд Шакиры вышел в свет с новой возлюбленной, 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти. Влюбленные посетили церемонию бракосочетания в Каталонии, Испания. Пара обнималась и улыбалась, а местные папарацци не упустили момента.

Футболист ФК "Барселона" выбрал для праздничного дня классический черный костюм и белую рубашку. Тем временем его девушка была одета в полосатое длинное приталенное платье. Ее волосы были распущены.

[ + – ] Жерар Пике и его новая девушка

Несмотря на то, что 35-летний спортсмен и колумбийская певица Шакира договорились о том, что первый год после расставания не будут выходить в свет со своими новыми партнерами, Пике в очередной раз проигнорировал просьбу матери его детей.

[ + – ] Шакира с детьми

45-летняя Шакира от союза с Жераром Пике воспитывает двух сыновей — Сашу и Милана. И хотя они были вместе более 10 лет, официально пара так и не скрепила свои отношения. А летом 2022 стало известно об их разрыве.

Отмечается, что причиной расставания стали многочисленные измены Жерара Пике. На данный момент решается вопрос дальнейшей опеки над детьми.

Напомним, новая возлюбленная Жерара Пике станцевала под известную песню Шакиры.

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