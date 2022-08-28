Новая девушка Жерара Пике станцевала под песню Шакиры (видео)
Колумбийскую певицу такая дерзкая затея очень разозлила.
Новая девушка испанского футболиста Жерара Пике станцевала под хит его бывшей девушки Шакиры. Об этом пишет Daily Mail.
23-летняя студентка Клара Чиа Марти опубликовала в своих соцсетях видео, на котором танцует в черном бикини под песню 45-летней колумбийской певицы Шакиры Te Felicito.
После разбушевавшегося скандала и волны негатива от пользователей Сети новая возлюбленная футболиста "Барселоны" закрыла свою страницу в соцсети, однако пользователи успели сохранить ролик.
О расставании испанского спортсмена и колумбийской артистки активно пишут западные таблоиды в последние несколько месяцев. Как известно, Пике не раз изменял своей возлюбленной, от которой у него подрастают двое детей — сыновья Саша и Милан.
Не смотря на то, что Шакира и Жерар Пике были вместе более 10 лет и воспитывали двух потомков, официального брака они так и не заключили.
Первым публичным романом Пике после разрыва с матерью его детей стали отношения с официанткой. Однако, как известно, причиной расставания стали многочисленные измены футболиста, о которых прессе подробно неизвестно.
Шакира после получения нового семейного статуса стала инвестором крупной компании и воспитывает двух сыновей.
Напомним, после громкого расставания с Шакирой Жерар Пике начал встречаться с младшей ее на 20 лет студенткой.
Также Фокус писал о первом публичном появлении Жерара Пике и его новой девушки.