Нова дівчина Жерара Піке станцювала під пісню Шакіри (відео)
Колумбійську співачку така зухвала витівка дуже розлютила.
Нова дівчина іспанського футболіста Жерара Піке станцювала під хіт його колишньої дівчини Шакіри. Про це пише Daily Mail.
23-річна студентка Клара Чіа Марті опублікувала у своїх соцмережах відео, на якому танцює в чорному бікіні під пісню 45-річної колумбійської співачки Шакіри Te Felicito.
Після розбурхування скандалу та хвилі негативу від користувачів мережі нова кохана футболіста "Барселони" закрила свою сторінку у соцмережі, проте інтернет все пам'ятає.
Про розлучення іспанського спортсмена та колумбійської артистки активно пишуть західні таблоїди останні кілька місяців. Як відомо, Піке неодноразово зраджував свою кохану, від якої у нього підростають двоє дітей — сини Саша та Мілан. Хоча Шакіра та Жерар Піке були разом понад 10 років та виховували двох нащадків, проте офіційного шлюбу вони так і не уклали.
Першим публічним романом Піке після розриву із мамою його дітей стали стосунки з офіціанткою. Проте, як відомо, причиною розставання стали численні зради футболіста, про які пресі детально не відомо.
Шакіра ж після отримання нового сімейного статусу стала інвестором крупної компанії та виховує двох синів.
Нагадаємо, після гучного розставання із Шакірою Жерар Піке почав зустрічатися з молодшою за неї на 20 років студенткою.
Також Фокус писав про першу публічну появу Жерара Піке та його нової дівчини на публіці.